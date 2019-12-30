Volkswagen'den "Şarj Robotları" Geliyor!

Tesla, elektrikli araçlarını şarj edecek şarj robotlarının hayalini kuran tek firma değil. Volkswagen de park alanında aracınıza otomatik olarak ilerleyen bir prototip şarj robotu üretti ve bu sayede muhtemelen nadir olan ve pek çok kişinin kullanmak isteyeceği EV şarj noktalarını aramak zorunda kalmayacaksınız.
Robot, kendisini ana istasyonda bir "batarya vagonuna" bağlayacak ve bir uygulama veya akıllı sistem üzerinden, istek üzerine EV'nize yanaşıp 50kW'lik elektrik iletecek. Bu miktar çoğu EV'yi tamamen şarj etmek için yeterli olmayacak olsa da, bir süre için yeterli olacaktır.
Kameralar, lazer tarayıcılar ve ultrasonik algılayıcılar hem bu robotun park alanında dolaşmasına hem de bir aracın şarj girişini bulmasına yardımcı olacak. Bu cihazların birkaçı aynı garajda çalışabilecek.
VW, henüz bu şarj robotu için muhtemel bir tarihe karar vermediğini söylüyor. En çok merak edilen ise, bu robotların sadece VW tarafından üretilen araçlar ile mi çalışacağı.
Bu tür teknolojiler EV'lerin yaygınlaşması ile önemli hale gelebilir. Elektrikli araçların çoğalması ile beraber her zaman yeterli sayıda şarj noktasının olmayacağı tahmin edilebilir ve her park noktasının özel bir şarj noktasına sahip olması da gerçekçi gözükmüyor. Bu yüzden de park alanlarında yer alacak bu tür mobil şarj robotları, çok daha işlevsel olabilir.
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