Volkswagen, Stop Lambasını Baştan Tasarlıyor
Alman otomobil devi Volkswagen, stop lambalarını ve farları en baştan tasarladı. Üstelik artık, farklı bir görevleri daha var!
Volkswagen, belki de araç kullanımında büyük değişikliklere yol açabilecek bir yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor. Alman otomobil devinin hedefi, farları ve stop lambalarını projektör olarak kullanarak aracın sürücüsü, diğer şoförler ve yayalar için arabanın yola bilgi yansıtmasını sağlamak.
Yeni farlar ve stop lambaları, farları basit bir ışık kaynağı olmaktan çıkarıp bünyesindeki 30.000 küçük element ile yola bilgi yansıtabilen bir sisteme dönüşmesini sağlıyor. Teknoloji için örnek olarak Optik Şerit Yardımcısı adı verilen bir sistem gösteriliyor. Bu teknoloji, yola aracın genişliğinde şerit ışıkları yansıtarak sürücünün çeşitli yol koşullarında güvenle seyir halinde bulunmasını sağlayabiliyor. Ayrıca aynı sistem aracın arkasına bağlanabilecek karavan vs. ekipmanların genişliğine ayarlanarak sürücünün aracın arkasındaki daha geniş ekipmanlarla birlikte güvenle seyretmesini de sağlayabilir.
Aracın arkasında ise benzer bir teknoloji olan Optik Park Yardımcısı bulunuyor. Bu sayede aracın stop lambaları, aracın genişliğini belirten ışıkları yola yansıtıyor ve diğer sürücü ve yayaları park eden aracın yolunda durmamaları için uyarıyor.
Bunun yanında stop lambalarının ortasında büyük piksellerden oluşan bir alan da var ve bu alandaki pikseller, akıllı telefon uygulaması ile kontrol edilebilen minik görseller oluşturuyor. Bu sayede sürücüler stop lambalarını dilerse kişiselleştirebiliyor veya uyarı sembolü ile çeşitli durumlarda diğer şoförleri bilgilendirebiliyor.
Bu led ışık matrisi, aracın durumu hakkında aracın şoförüne de bilgi verebiliyor. Örnek olarak elektrikli bir araçta kullanılması durumunda aracın stop lambaları şarj durumu göstergesi görevi görebiliyor. Aynı şekilde, kapı kollarına yerleştirilebilecek led ışıklar ise aracın kilitli olup olmadığını yeşil ve kırmızı ışıklarla gösterebiliyor veya araç yakınlarda anahtar olarak kullanılan bir akıllı telefona bağlandığı zaman bunu kullanıcıya kapı kolu ışıklarıyla gösterebiliyor.
Son olarak, teknolojinin en önemli kullanım alanı olabilecek otonom araçlar var. Volkswagen'a göre kendi başına seyredebilen akıllı araçlar için diğer şoförlerle iletişim kurmanın en iyi yolu bu. Otonom araç, yola yansıttığı ışıklar sayesinde şoförleri ve diğer akıllı araçları nereye yöneleceği konusunda bilgilendirebilir.
Doğan Kürşat Aktaş
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