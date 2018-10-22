Volkswagen, Stop Lambasını Baştan Tasarlıyor

Alman otomobil devi Volkswagen, stop lambalarını ve farları en baştan tasarladı. Üstelik artık, farklı bir görevleri daha var!

Volkswagen, Stop Lambasını Baştan Tasarlıyor
Yeni nesil stop lambaları siz aracınızı park ederken yola uyarı işaretlerini yansıtabilecek.Görsel: Volkswagen

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Oyuncular buraya!

_

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Microsoft Store'dan Hediye Almak Artık Mümkün
Google Pixel 3, Çektiği Fotoğrafları Kaydetmiyor
Jony Ive: "Apple'da Yapacak Daha Çok İş Var"
Kaan Air, 3 Adet Kamov KA32'yi Filosuna Kattı
Samsung, Ekran Altı Parmak İziyle Kalmayacak

İlginizi çekebilir