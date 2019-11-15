Volkswagen ve HP, Araçlar İçin 3D Baskı Peşinde!

3D yazıcılar ile üretilen parçalar, tahmininizden daha erken otomobillere ulaşabilir. En azından Volkswagen ve HP'nin planı bu yönde. İki firmanın iddiasına göre HP Metal Jet teknolojisi – başka bir deyiş ile metal 3D baskı – hızlı bir şekilde gelişiyor ve otomotiv sektörü için "oyun değiştirici" olacak.
Firmaların bu düşüncesinin sebebi, HP'nin pazarlama amacı ile 10.000 adet küçük, 1:87 ölçekli metal Volkswagen ID.3 elektrikli araba basmış olması. Ancak bu baskının asıl amacının pazarlamadan daha çok Metal Jet teknolojisinin ticari boyutta üretim için hazır olduğunu göstermek olduğu söylenebilir.
Hazırlanan yol haritası, pazarlama için bahsi geçen model araçlar ve araç anahtarları gibi parçaların üretimi için metal 3D baskının kullanılması ile başlıyor. HP ve Volkswagen ikilisinin çok yakın bir zamanda atacakları bir sonraki adım ise vites topuzları ve ayna yuvaları gibi araç parçalarının üretimi. 2021 yılı ise, araçların yapısal parçalarının 3D baskı ile üretilmesi için düşünülüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın