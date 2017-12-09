Volkswagen Yöneticisine Büyük Ceza!
Yapılan emisyon yolsuzluğu açıkça kabul eden Volkswagen yöneticisi, büyük bir ceza ile karşı karşıya!
Volkswagen yetkilisi Oliver Schmidt, yedi yıl hapis ve 400.000 dolar para cezasına mahkum edildi. Eski Volkswagen yöneticisi, ABD'de, Ağustos ayında emisyon-hile yolsuzluk suçunu itiraf etmişti. Eğer hatırlarsanız, şirket 2015 yılında araçlarında bulunan yazılımın milyonlarca araçta emisyon testlerinde hileli sonuçlar verdiğini itiraf etmişti. Gerçekte bu araçlar yasal sınırın 35 katı daha fazla nitrojen oksit salınımı yapıyordu. Bu madde insanlarda solunum yolu hastalıklarına sebep oluyor ve bitkilerin hastalanmaya daha yatkın hale gelmesine yol açıyor.
The New York Times'a göre Schmidt, şimdiye dek şirket içinden yargılanan en yüksek rütbeli çalışan oldu. Bu yolsuzluğa adı karışan diğer yöneticiler, markanın ana vatanı Almanya yaşıyor. Avrupa Birliği kendi vatandaşlarını teslim etmemesiyle tanınıyor, hatta Schmidt de aslında Almanya'ya taşınmış durumdaydı, ancak ABD'ye eşiye birlikte tatile geldiğinde tutuklanabildi.
Michigan'daki Volkswagen mühendislik ve çevre bürosunun genel müdürlüğü görevini yürüten Schmidt, şirketin Kaliforniya'daki düzenleyici kurumla olan ilişkisinden sorumluydu ve bildirildiğine göre federal düzenleyicilere yanlış bilgi verdi. Schmidt, suça katılımını düşük göstermek istedi ancak, yazılımın varlığını, 2015'te Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu üst düzey yetkilisiyle yapılan bir toplantıda gizlediğini itiraf etti.
Volkswagen'in planı ortaya çıktığı andan sonra, otomobil şirketi ABD'deki ceza ve sivil suçlamaları halletmek için milyarlarca dolar ödemeyi kabul etti. Fiyaskodan sorumlu olan insanların çoğu, ancak kendi ülkelerinde kaldıkları sürece yaptıkları yanlarına kalacak gibi görünüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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