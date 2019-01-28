Volkswagen'den EV batarya atılımı...
Volkswagen, elektrikli arabaları için batarya üretecek...
- Levent Öztürk
Volkswagen, 18.2 milyar dolarlık emisyon skandalı ardından EV'lere yaptığı muazzam yatırım ile güvenilirliğini tekrar geri kazanmaya çalışıyordu. Büyük üretim hedeflerinin yanı sıra Alman üreticinin en son yeşil kararı ile Avrupa'nın otomobil bataryası endüstrisi hızlı bir başlangıç yaşayabilir. VW arka arkaya yaptığı duyurular ile araba bataryaları üretmeye başlayacağını, eski hücreleri geri dönüştüreceğini ve mobil EV şarj istasyonları kuracağını söyledi. VW, 2020 yılına kadar bu alana 870 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor.
Firma, geçtiğimiz ay mobil şarj istasyonunun ön-izlemesini yapmıştı ve bu istasyonlar, 360kWh şarj kapasitesi ve 100kW DC hızlı şarjları ile 17 dakika ortalama süresine sahipler. VW, elektrikli arabalar için şarj istasyonlarının Hannover, Almanya'daki tesisinde üretileceğini belirtiyor. Şarj istasyonlar, 2020 yılında daha fazla şehir için sunulacaklar ve VW'nin nihai hedefi, bu istasyonlar için araba bataryalarını tekrar kullanmak olarak gözüküyor.
VW'nin batarya atılımı, firma için yararlı olmasının yanı sıra, rekabet için de faydalı olabilir. Avrupa'nın bataryalarının büyük bir kısmı Asya'dan gelmekte ancak bölgedeki büyük bir ismin üretime başlaması, bu bağımlılığı azaltabilir ve hatta diğer otomobil üreticilerinin de aynı yoldan ilerlemelerine sebep olabilir...
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