Volkswagen'den Sürpriz Bir Elektrikli Araç

Volkswagen'in elektrikli araç planlarının içerisine, sürpriz bir model daha girebilir...

  • Levent Öztürk
Beetle, elektrik ile geri dönebilir...

Volkswagen'in MEB platformu, gelecekteki VW markası elektrikli araçların büyük bir kısmının altyapısını oluşturuyor. Yeni bir habere göre de tanındık bir ismi gelecekte tekrar görmemiz mümkün olabilir.

VW tasarım şefi Klaus Bischoff, yapılan bir röportajda şirketin, Beetle'ı MEB platformunda düzgün bir elektrikli araç olarak geri getirmeyi düşündüğünü söyledi. Röportaj, yeni bir elektrikli Bettle'ın varlığını tam olarak doğrulamazken, bu ihtimalin yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Bischoff, öncelikli görevlerinin I.D. modellerini başarıya taşımak olduğunu belirtirken, karmaşık teknolojilere sahip bu araçları tamamladıktan sonra daha egzotik arabalara ve "duygu alanına" geçebileceklerini söyledi. Bu "duygu alanı" kelime grubu, geleneksel ulaşım görevini gerçekleştirmenin yanı sıra kullanıcıları duygularını da etkisine almayı hedefleyen araçları ifade ediyor. Bu ideoloji ile eşlesen ilk VW aracı 2022 model olarak sunulacağı belirtilen I.D. Buzz mikrobüs olacak. Bundan önceki I.D. hatchback ve I.D. Crozz crossover araçları temel olarak günlük ulaşım ihtiyacını karşılamak için üretilecek ve tasarımları da bu kavram üzerine kurulmuş durumda.

VW'nin EV'lerinin mühendisliklerini yapma biçimi bu tür esnekliğe imkan tanıyor. MEB platformu, gelecekteki hem büyük hem de küçük bataryalı-elektrikli araçlar için bir platform olması adına sıfırdan kuruldu. Bischoff, platformun en küçük sürümünde bile bir Beetle'ın mümkün olacağını ve hatta bu aracın nasıl gözükeceğine dair birkaç eskiz çizdiğini belirtti.

Tüm bu gelişmelere rağmen, aracın onaylama kararı için "iki yada üç yıl" geçmesi gerekebilir. Bu yüzden de yakın zaman içerisinde elektrikli bir Beetle ile karşılaşmayı beklemiyoruz.

Küçük bir de not: VW, sıvı yakıtlı Beetle modelinin üretimini durdurma kararı almıştı ve artık Beetle üretimi yapılmıyor. Eğer elektrikli Beetle planı gerçeğe dönüşürse, bu, VW Beetle'ın ikinci kez yeniden doğuşu anlamını taşıyacak. 

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