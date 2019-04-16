Volkswagen'den Tesla'ya Rakip Geliyor!
Volkswagen, 2021'de üretime başlamayı planladığı yeni elektrikli SUV konsepti Roomzz'u tanıttı.
Volkswagen'in giderek büyüyen elektrikli araba serisi, tam boyutlu SUV'ların güven hissini sevenler için de bir üye barındıracak. Otomobil üreticisi, tanıttığı ID Roomzz konsepti ile 2021 yılında üç sıralı SUV üretimine başlamayı planlıyor. Daha küçük Crozz'a tarz açısından benzer olan bu araç, çift motoru ile sunduğu 301 beygirgücüyle de benzer bir güce sahip olacak ama daha büyük olan cüssesi, WLTP test döngüsünde menzilini 450 kilometreye düşürüyor. 0-100 süresi hâlâ etkileyici olan 6.6 saniye seviyesinde olan bu araç, otonom sürüş teknolojisi düşünülerek tasarlanmış durumda.
Roomzz konsepti Seviye 4 otonom sisteme (çoğu durumda otonom sürüş) ve direksiyonda olmanız gerekmediğinde koltukları geri çekilerek ve 25 derece içeri dönerek "lobi-benzeri bir atmosfer" yaratabiliyor. Aynı şekilde geleneksel gösterge panelinden de vazgeçilerek tamamen camdan oluşan bir panel ve merkezinde devasa bir infotainment ekranı yer alıyor ve içerideki herkese "etkileşimli ışık alanları" ile bilgi sunuluyor. İlk modeller için otonom araç odaklı özelliklerin sunulmaması sürpriz olmaz ancak b u konsept ile VW'nin ilerlemek istediği yön açık bir şekilde görülebiliyor.
Diğer ufak dokunuşların arasında ise minibüs tarzı kayar arka kapılar ve çevre dostu yenilenebilir "AppleSkin" koltuk kaplamaları ile ahşap kapı panelleri yer alıyor.
VW, ilk aşamada Roomzz'u Çin'de piyasaya sürmeyi planlıyor. Ancak özellikle Amerika'daki EV üretim tesisleri düşünüldüğünde, SUV-sever ABD'yi de unutmayacakları tahmin edilebilir...
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