Volkswagen'den Yeni EV Adımı!
Volkswagen, yaşanan dizel skandalının ardından hız verdiği elektrikli araç planlarını, bu adımıyla birlikte iyice güçlendirdi!
VW'nin görkemli elektrikli araba planları artık daha somut hale geldi. Otomobil üreticisi, Şanghay'ın yaklaşık 19 mil batısında, Anting'deki ilk grup çapında büyük ölçekli EV üretim fabrikasını kurmaya başladı. Tesis 2020 yılında faaliyete geçtiğinde, sadece şirketin MEB (Modüler Elektrikli Sürüş Kiti) platformuna ve bu araçlara güç sağlamak için gerekli olan batarya sistemlerine dayanan elektrikli araçları üretecek. Hattan çıkan ilk EV, VW-rozetli bir SUV (zorunlu olarak ICE Crozz değil) olacak. Şirket, fabrikanın 1400 robotlu otomasyon ile "en yüksek modern standartlara" sahip olduğunu söyledi. Ayrıca, emisyonu azaltmak için düşük enerji ve su tüketimi gibi teknolojilerle minimum çevresel etki sözü de veriliyor.
Bu, elektrikli VW'leri üreten ilk tesis olmayacak. Üretim, Zwickau, Almanya'da ve Çin'in güney şehri Foshan yakınlarındaki yeni açılmış bir fabrikada başlayacak. Bununla birlikte bu tesis bu arabalardan muazzam miktarda - zirvede, yılda 300.000 EV - üretecek. Çin otomobil piyasasının büyüklüğü göz önüne alındığında bu sayı gerekli olabilir, ancak EV'leri daha uygun hale getirecek ölçek ekonomilerini de yaratabilir.
Ayrıca Şanghay'ın bir EV merkezi haline geldiği de belirtiliyor. Tesla birkaç gün önce Şanghay Gigafactory için arazisini sağlama aldı ve bu da nispeten kısa bir süre içinde iki büyük bölgesel yatırım olacağı anlamına geliyor. Bölgedeki mevcut (geleneksel de olsa) üretim ile birleştiğinde ve özellikle de Çin'in yabancı şirketlerin EV üretimindeki kurallarını gevşetmekte olduğu için endüstri için bir sıcak yatak haline gelebilir...
Levent Öztürk
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