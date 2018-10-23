Volkswagen'den Yeni EV Adımı!

Volkswagen, yaşanan dizel skandalının ardından hız verdiği elektrikli araç planlarını, bu adımıyla birlikte iyice güçlendirdi!

Volkswagen Şanghay'da elektrikli araç üretecek
engadget

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