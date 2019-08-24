Volkswagen'in Artık Yeni Bir Logosu Var!
Volkswagen, 2000'den bu yana ilk defa logosunu yeniledi, üstelik bu konuda yalnız da değil! İşte yeni logo ve diğer sürpriz...
Apple'ın 2013'te iOS işletim sistemindeki üç boyutlu tasarımdan vazgeçip, "düz tasarımlara" geçtiğini hatırlıyor musunuz? Şimdi aynısını Volkswagen yapıyor ve klasik logosunu daha düz, siyah-beyaz bir logoyla değiştiriyor.
Yeni logo aslında ilk kez ortaya çıkmıyor. Firma, siyah-beyaz logoyu daha önce Hello Light reklam kampanyasında ve bazı prototip araçlarında kullanmıştı. Ancak logoyu kullanacak ilk üretim otomobili, muhtemelen yeni Mk8 Golf olacak.
Bu arada otomobil üreticisi Lotus da logosunu değiştirme aşamasında. Firmanın yine daha düz bir logoya geçiş yaptığını görüyoruz.
Yeni logolar, kolaylıkla algılanacak kadar tanıdık görünüyorlar, ancak tüketiciye yeni bir dönemin kapsının açıldığının da mesajını veriyorlar.
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