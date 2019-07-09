Volkswagen'in Elektrikli Otomobilinden Hız Rekoru!
Volkswagen, 20 yılın ardından Goodwood Hız Festivali'nde hız rekoru kırdı! Hem de üst üste 2 kez!
- Ercan Uğurlu
Volkswagen, İngiltere'de düzenlenen Goodwood Hız Festivali'nde 20 yıllık hız rekorunu kırmayı başardı. Volkswagen'in ürettiği elektrikli yarış otomobili ID R ile kazanılan yarış, Volkswagen'a sadece liderlik koltuğunu değil, aynı zamanda hızlı elektrikli otomobil konusunda da liderliği getiriyor.
Volkswagen'ın elektrikli yarış otomobili ID R, Goodwood'daki bu yarış için özel olarak geliştirilmiş bir otomobil. Yarışta Romain Dumas tarafından kullanılan ID R, yaklaşık 2,5 km'lik tırmanma parkurunu iki kez rekorla tamamlayarak önemli bir başarıya da imza attı. İlk sürüşte 41.18 saniyelik bir skor üreten ID R, ardından bu süreyi geliştirerek 39.9'a düşürmeyi başardı ve bununla beraber 20 yıllık lideri tahtından etmeyi başardı. Önceki rekor McLaren ile Nick Heidfeld tarafından 1999 yılında kırılmıştı.
Hemen yukarıda Goodwood Hız Festivali'nde tarihe geçen ID R ile pilot Romain Dumas'ın performansını izleyebilirsiniz.
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