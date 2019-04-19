Volvo Otomobillere Yeni Özellikler Geliyor!
Otomobil üreticisi Volvo, yeni ve piyasadaki bazı modelleri için yeni özellikleri tanıtmaya devam ediyor!
- Levent Öztürk
Görünene göre Volvo'nun yeni güvenlik özelliklerinin sonu gelmeyecek. Otomobil üreticisi, Kaygan Yol Uyarısı ve Tehlike Işığı Uyarısı özellikleri 2020 model yılı ile beraber Avrupa'nın geneli için sunulacak ve 2016 ve daha yeni araba modelleri için CMA ve SPA platformlarına göre güncelleme olarak sunulacak.
Yol uyarıları, önünüzdeki Volvo arabalarından bilgi alıyor ve yağmur veya buz gibi sorun yaratabilecek yol koşulları için kontrolünüzü kaybetmeden önce dikkatli olmanız için sizi uyarıyor.
Tehlike ışığı uyarısı ise uyarıyı açtığınız zaman yakındaki diğer Volvo arabaları uyarıyor. Otomobil üreticisi, bu özelliğin kör köşeler ve tepeler gibi yerlerde işe yarayabileceğini ve motosiklet kullanıcılarını uyarmak ve acil durumlar için de kullanılabileceğini söylüyor.
Bu uyarıların Kuzey Amerika'ya ve diğer bölgelere ne zaman ulaşacağı da belli değil. Ancak Volvo, en azından öğrendiklerinin bir kısmını paylaşmayı ve bir "merkezi" çevrimiçi kütüphanede bilgilerini paylaşmayı planlıyor.
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