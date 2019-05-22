Volvo'dan Yeni "Kaza Uygulaması"
Volvo, yeni uygulaması ile kaza yapan kullanıcıları için önemli seçenekler sunuyor!
- Levent Öztürk
Bir araba kazası içinde yer almak hoş bir durum değil. Ancak Volvo, bu talihsiz deneyimleri daha kolay baş edilebilir hale getirmek için artık yanınızda. Firmanın yeni yayımladığı mobil uygulama Car Accident Advisor (Araba Kaza Danışmanı) bir kaza halinde yapmanız gerekenler için size rehberlik ediyor.
Volvo müşteri desteğine yaralanıp yaralanmadığınızı veya acil yardıma ihtiyaç duyup duymadığınızı bildirdikten sonra, telefonunuza gelen bir mesaj sizi hizmete bağlıyor. Daha sonra uygulama, hasarın fotoğraflanması, kaza hakkında notların alınması ve kazaya dahil olan diğer arabaların bilgilerinin alınması gibi yapılması gerekenler hakkında adım adım size yol gösteriyor.
Daha sonra bütün bu veriler düzgün bir şekilde paketlenerek direkt olarak sigortacınıza gönderiliyor ve işlemlerinizin hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Ayrıca hizmet, Volvo tarafından onaylanmış onarım merkezlerini bulmanıza da yardımcı oluyor ve hatta arabanızı bu tesislere taşımanıza yardımcı olabiliyor.
Volvo, "2015.5" model yılı sonrasındaki tüm araçlarında Car Accident Advisor'ın çalışacağını söylüyor ancak eğer arabanız daha eskiyse, Volvo'nun müşteri desteğini arayarak hizmeti kullanmanız mümkün. Son olarak da bu hizmetin bedava olduğunu belirtmekte fayda var.
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