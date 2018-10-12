Voyager 2 Güneş Sistemi'nin Dışında Olabilir

NASA'nın Voyager 2 aracı, kardeşi Voyager'ın izlerini takip ederek Güneş Sistemi'nin dışına çıkmış olabilir!

Voyager 2 Güneş Sistemi'nin Dışında Olabilir

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