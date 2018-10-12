Voyager 2 Güneş Sistemi'nin Dışında Olabilir
NASA'nın Voyager 2 aracı, kardeşi Voyager'ın izlerini takip ederek Güneş Sistemi'nin dışına çıkmış olabilir!
NASA'ya ait olan Voyager 2 uzay aracı çok yakında yıldızlar arası uzayda kardeşi Voyager 1'e katılıyor olabilir. Aracın alıcıları Ağustos ayından bu yana kozmik radyasyon değerlerinde yüzde beşlik bir artış saptamıştı. Bu, aracın heliopoz evresinde olduğuna işaret ediyor. Heliopoz, bir uzay aracının heliosferi (Güneş rüzgarlarının görülebildiği uzay hacmi) terk etmesi anlamına geliyor.
Bütün bunların anlamı ise, Voyager 2'nin şu sıralar Voyager 1'in 2002'de saptadığı değişikliklere benzer bulguların sinyallerini gönderiyor oluşu. Voyager 1, 2002'de Güneş Sistemi'nin heliosfer ile belirlenmiş sınırlarını aşarak yıldızlar arası uzaya açılmıştı.
Bunun yanında Voyager 2 görev ekibi Voyayer 2'nin kardeşinden farklı bir yörünge ve konumda olduğunun altını çiziyor. Bu sebeple Voyager 2'nin yaşayacağı olaylar Voyager 1 ile aynı süre içerisinde gerçekleşmeyebilir. Ayrıca heliosfer denilen Güneş rüzgarı alanının da 11 yıllık döngüler halinde genişleyip küçüldüğü göz önüne alındığında şu an için Voyager 2'yi neyin beklediği konusunda kesin bir şey söylemek oldulça zor. Voyayer 2'nin Güneş Sistemi'ni tamamıyla terk edişi aylar alabilir.
Bu olduğunda, insanlık adına bir kilometre taşı daha geride kalacak. Voyager 2, Güneş Sistemi'ni terk edecek olan ikinci insan yapımı obje konumunda. NASA'nın Güneş Sistemi ötesindeki görevlerine uzun bir süre ara verme ihtimali düşünüldüğünde bu tarihi anı kaçırmak istemeyeceğinizi fark edebilirsiniz. Bu, Dünya üzerindeki birçok insanın uygarlığımızın kozmosa adım attığına tanık olmak için elde edeceği son şans olabilir.
Doğan Kürşat Aktaş
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