VPN Devlerine Büyük Yasak Geliyor!
Uyarılara kulak asmayan 9 büyük VPN devi, görünüşe göre büyük bir yasakla karşı karşıya!
- Levent Öztürk
Rusya'nın sansürden kaçış amaçlı VPN kullanımına karşı tepkisi oldukça bilindik bir durum ve görünene göre ülke artık uyarılarına arka çıkmaya da hazır. Telekom gözetim lideri Alexander Zharov'un Interfax'a söylediğine göre aralarında Express VPN ve NordVPN'nin de bulunduğu dokuz büyük VPN hizmetinin, kullanıcılarının sitelere erişimlerini engelleyecek olan ulusal kara listeye bağlanmayı reddetmelerinden dolayı engellenmeleri bekleniyor. Bu engellemenin de bir ay içerisinde gerçekleşeceğini tahmin ediyor.
Ülke, on firmanın kara listeye bağlanmasını istemişti ancak bunlardan sadece biri, Kaspersky, bu isteğe uymuştu. Firmanın Rusya merkezli olması, diğerlerine göre çok daha ciddi yaptırımlarla karşılaşabileceği anlamına geliyordu. Ancak diğerleri, bu isteği reddetmekle kalmayıp, bu isteğe karşı direneceklerini de kamuya açık bir şekilde duyurdular. Örneğin NordVPN, sansürün tüketiciler ile sahip olduğu hizmet anlaşmalarını ihlal edeceğini söyledi.
Açıkçası bu sonucun bir süredir açık bir şekilde görüldüğünü söylemek mümkün. Rusya Başkanı Vladimir Putin, yerel internet kullanıcıları üzerindeki kontrolü sıkılaştıracak ve ülkeyi izole edecek bir kanunu imzaladı ve bu, VPN'lere ve genel olarak internete erişimi sınırlayan diğer önlemlerin üzerine ekleniyor. Ancak bunun genel olarak tüm internete ulaşmak isteyen Ruslar için iyi bir haber olduğunu söylemek mümkün değil. Kullanıcıların şimdilik diğer, daha küçük VPN sağlayıcılarına yönelmeleri gerekecek ve bu çözümün de uzun süreli olacağını söylemek pek mümkün gözükmüyor.
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