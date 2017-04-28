VPN'ler Hakkında Yanlış Bilinenler!
VPN'lerin sizi her şeyden koruduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz! İşte VPN'ler hakkındaki yanlış anlaşılmalar...
VPN'lerden şimdiye dek birçok kez bahsettik ancak tekrar hatırlatmakta fayda var. VPN'ler, verileri cihazınızdan çıkmadan önce şifreleyerek, VPN sağlayıcısının sunucularına ulaşana dek verileri korurlar. Böylece aradaki herhangi bir hacker veya servis sağlayıcınız, trafiğinizi izleyip, üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz. Elbette size ulaşan veriler de VPN sunucusu tarafından şifrelenerek gönderilir ve aynı şekilde aradaki herhangi bir kişi tarafından okunamaz.
VPN'ler, herkese açık Wi-Fi noktalarında sizi saldırganlardan koruduğu gibi, trafiğinizi izlemek isteyen hacker, servis sağlayıcı vs. gibi şeylerden de gizlenmenizi sağlıyor. Dahası VPN sayesinde farklı bir konumdan bağlanıyor gibi görünerek ülke çapındaki engelleri aşabiliyorsunuz.
"VPN'ler Reklamcıların İzlemesinden Korur"
VPN'ler, IP adresinizi gizlese de internetteki reklam takip araçlarını engellemezler. Reklam ağları IP yerine çoğunlukla cookie'lerden yararlandığı için VPN kullansanız bile, kim olduğunuzu anlayabilirler.
Reklama yönelik izlenmeyi engellenmek için uBlock Origin ve Privacy Badger gibi eklentilerden faydalanabilirsiniz.
"VPN'i Fark Etmezsiniz"
VPN'in sağladığı güvenliğin bir maliyeti var: Hız. VPN'ler, internet hızınızı her zaman bir miktar yavaşlatacaktır. Ne kadar yavaşlatacağı, VPN sağlayıcınızın hızına ve hangi ülkede olduğuna bağlı olarak değişebilir.
"VPN Kullanmak Güvenliğinizi ve Gizliliğinizi Garantiler"
VPN'in tüm amacı güvenlik olsa da yanlış bir ayar, tüm bu güvenliği kaybetmenizi sağlayabilir. Dahası VPN sağlayıcınız, doğal olarak trafiğinizi görebilir ve dilerse yaptıklarınızı günlük dosyalarına kaydedebilir.
Doğru yapılandırılmayan bir VPN, IP adresinizi bile sızdırabilir. Bu durumda VPN hizmetiniz tüm amacını kaybedebilir. IP adresinizin sızmadığından emin olmak için chip.com.tr/ip-adresim-nedir adresini kullanabilirsiniz. DNS sızıntısı yaşamadığınızı kontrol etmek için ise dnsleaktest.com web sitesinde bir test gerçekleştirin.
"En iyi VPN Şudur"
Böylesi elbette hoş olurdu, bu durumda kimsenin "en iyi VPN'ler listeleri" hazırlamasına da gerek kalmazdı. Ancak güvenilir, hızlı ve ihtiyaçlarınıza uygun bir VPN bulmak o kadar kolay değil. Bazı VPN'ler güvenliğe odaklanırken bazıları yerel engelleri aşmaya, bazıları ise gizliliğe odaklanıyor.
Bir VPN hizmeti üyeliği almadan önce günlük tutma ilkelerine, sunucuların konumlarına ve başkalarının yorumlarına bakın. Kapsamlı bir VPN karşılaştırması için sıkça güncellenen bu tabloya göz atabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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