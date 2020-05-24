VShield Siber Güvenlik Yarışması Ödül Dağıtacak

VShield, siber güvenlik yarışması Cyber Range ile ödül dağıtacak.

VShield Siber Güvenlik Yarışması Ödül Dağıtacak

Innovera tarafından düzenlenen ve 40'tan fazla oturum, 70'den fazla konuşmacıyla 2020'nin en kapsamlı siber güvenlik etkinliği olan VShield, ikinci günü olan 22 Mayıs'ta siber güvenlik çalışmalarını pratiğe döken Bayrağı Yakala (Capture the Flag) yarışmasına ev sahipliği yapacak.

VShield Cyber Range adlı yarışma öncesinde, başvuranlar arasından seçilen 8 kişiye sanal makinelerde zafiyet tespit etme, farklı araç ve zararlı yazılımlar kullanarak açıklardan faydalanma konusunda eğitim verilecek. Bayrağı Yakala türündeki eğitimler, katılımcıların başarması gereken hedefleri içerecek.

Gerçekçi bir siber saldırı koşullarını birinci elden deneyimleme fırsatı veren yarışma, NATO Cyber Range iş ortağı CDeX ile adli soruşturma gerçekleştirerek, canlı bir siber saldırının eğitim makinelerine zarar vermesini önlemeye çalışacaklar.

Yarışmacıların bilgi ve yetenekleri, CDeX siber güvenlik uzmanları tarafından değerlendirilecek ve gün sonunda aldıkları puanlar ile her yarışmacının değerlendirilmesi ve yarışmanın kazananları açıklanacak.

VShield Cyber Range'i kazanan kişi 2.099 Euro değerinde 4 adet gelişmiş eğitim alma hakkı kazanacak. Yarışmanın 2.'si ve 3.'sü de her biri 399 Euro değerindeki gelişmiş eğitimleri ücretsiz alabilecekler.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Evde çalışmayı kolaylaştıran 5 donanım ipucu

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman ? İşte La Casa De Papel 5. sezon iddiaları
A101 28 Mayıs 2020 aktüel kataloğunda tablet, TV ve cep telefonu sürprizi
BİM 27 Mayıs 2020 aktüel ürünlerinde aksiyon kamerası, TV, kulaklık fırsatı
Charlize Theron'un rol aldığı Netflix filmi The Old Guard'dan ilk fragman yayınlandı
Günün En çok Okunanları
Samsung, Katlanabilir Telefonları İçin 3 Yeni Patent Daha Aldı
İşte Telefonda Fortnite Oynamanın İpuçları
iPhone 12 İçin Yeni İddialar Gelmeye Devam Ediyor
Tüm CHIP Online Ailesinin Ramazan Bayramı Kutlu Olsun
VShield Siber Güvenlik Yarışması Ödül Dağıtacak

 

 