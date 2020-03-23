VW Arteon'dan Sizi Uyaran Güvenlik Kalkanı

Yakın gelecekte otomobilinizi diğer araçlardan korumak nasıl olmalı? Cevap, en azından bir otomobil modelinde, 2019 VW Arteon'da gizli olabilir.

Diğer Otomobiller Hakkında Uyaran Güvenlik Kalkanı

Gelecekteki tüm otomobiller, birer güvenlik kalkanıyla çevrili olabilir. Size çok yakın seyreden bir otomobil hakkında bir uyarı duyduğunuzu ve gördüğünüzü düşünün. Böyle bir yetenek, kendinizi korumanıza yardımcı olabilir.

İlginç olan ise böyle bir teknolojinin en az bir otomobilde zaten olması. Vokswagen Arteon'un güvenlik kalkanı, sizi belirli problemlere karşı uyarabiliyor. Örneğin bir araç size çok yaklaştığında bir uyarı sesi duyuyor ve ekranın ortasında bir bildirim görüyorsunuz. Bu sayede bazı küçük kazaları atlatmanız mümkün hale geliyor. Küçük kazalar olmasının nedeni, teknolojinin henüz otoyollarda çalışmaması ve çok önemli bir işlev olarak sunulmaması.

Böyle bir teknoloji, gelecekte sizi uyarmaktan fazlasını yapabilir ve gerektiğinde devreye girerek kazayı önleyebilir. Elbette bugün birçok otomobilin, kazanın kaçınılmaz olduğu durumlarda fren yapabildiğini söylemek gerek. Gelecekte ise otomobiller, gelen arabaların geçeceği yolu tahmin ederek, çok azımızın yapabileceği manevraları, araca takla attırmadan yapabilir ve bizi kazadan kurtarabilir.

Otomobillerin giderek otomatik hale gelmesi heyecan verici olduğu kadar, sürüş keyfini kendi yaşamak isteyenlerin canını sıkabilir ve bazı durumlarda teknolojiye aşırı güvenmeye ve bunun sonucunda yeni kazalara yol açabilir. Yine de özellikle şehirlerde bazı yeni teknolojilerin kullanılması, kaçınılmaz hale gelecek gibi görünüyor.

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