VW Golf, Yazılım Problemleri Yüzünden Gecikecek
Herkesin yeni Golf'ün nasıl bir araç olacağını merakla beklerken, Volkswagen'den kötü haber geldi!
- Doğan Kürşat Aktaş
Volkswagen'in en önemli modellerinden Golf'ün sekizinci neslini Eylül ayında Frankfurt Motor Show'da tanıtması bekleniyordu. Ancak şimdi, VW'nin kompakt otomobil modelinin başının yazılım ile dertte olması sebebiyle bu durum değişecek gibi görünüyor.
Yazılım meseleleri, sekizinci nesil VW Golf'ün tanıtım etkinliğinin tarihinin değiştirilmesi için yeterli oldu. Automotive News Europe, Shanghai Motor Show'da yönetim kurulu üyesi Jürgen Stackmann ile bir röportaj yaptı. Stackmann, ANE'ye yaptığı açıklamada, "Gelecekte ürünler için son derece önemli bir alan olan yazılımın bizim için ciddi bir sorun olduğu gerçeğini hiçbir zaman saklamamıştık." ifadelerini kullandı ve ekledi: "Önümüzde bitirmemiz gereken ödevler var ve teknik takımlar ağır baskı altında çalışıyor."
ANE'nin raporu, havadan (OTA) yazılım güncellemelerini almanın fazlasıyla zaman aldığını vurgulamakta. Bu yeni tür araç güncellemesi, bir otomobil üreticisinin fiziksel bir güncelleme için satıcıya geri dönmesini istemek yerine yamaları ve muhtemelen yeni özelliklerin doğrudan bir araca iletilmesini sağlayacak. Stackmann, gecikmeye neden olan belirli durumlar hakkında sorulan sorulara dair olarak özellikle çeşitli pazarlarda OTA güvenliği ve homologasyon gereksinimlerine dikkat çekiyor.
Stackmann ANE'ye yaptığı açıklamada, "Daha sonra bir araca içerik ekliyorsunuz ve bu da bu süreçleri tanımlamak için tip onay ajansları ile birlikte çalıştığımız bir alan. Bu da onlar için yeni." ifadelerini kullandı.
Ancak Volkswagen için problemler bununla bitmiyor. Uzmanlar, sorunların sekizinci nesil Golf'ün üretiminin başlangıcını da etkileyeceğini iddia ediyor. Alman gazetesi Der Spiegel, bu ayın başlarında VW'nin planlandığı gibi bu yıl 80.000 Golf yapmak yerine yaklaşık 10.000 araç üretmeyi hedeflediğini bildirdi. VW, Der Spiegel'e yaptığı açıklamada atılan bu adımı onayladı ancak yine de otomobil üreticisi, gelecek yılın 24 Şubat veya daha yakın bir tarihinde, Avrupa'da kalanları takip etmek üzere Almanya'da satışta olan otomobilleri elden çıkarmayı hedefliyor. ABD, Avrupalıların ardından yaklaşık bir yıl sonra genellikle yeni bir Golf modeline kavuşabiliyor.
Volkswagen, Frankfurt'ta sergilenecek yeni Gold modeli yerine ise ANE'nin bu Mart ayında bildirdiği ID elektrikli hatchback'in üretim versiyonunu ortaya çıkaracak. Neo olarak da adlandırılan ID, Avrupa'nın Volkswagen'in yeni tamamen elektrikli ürün grubuna yaptığı ilk tescil olacak. ABD'de ise bu onur ilk kez ID Crozz Crossover'a gidecek..
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın