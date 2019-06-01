VW Golf'un Bagajına Hologram Girdi
Volkswagen, bagaja yerleştirmeyi düşündüğü yeni ses sistemini, ilginç bir hologram sistemi ile desteklemeyi hayal ediyor!
- Levent Öztürk
Bagaja bağlanan ses sistemleri, VW'nin yeni fikriyle farklı bir boyuta geçiyor. Firma, Golf GTI Aurora konsept arabasının gösteriminde, bagajdan erişilebilen bir ses sistemini araç tanıtımının merkezinde tuttu. Holografik bir görüntü üzerinden düğmelere basabiliyor, 3D kayma çubuklarını tutabiliyor ve tabii ki dikkat çeken görseller oluşturabiliyorsunuz. VW, bunun halen bir konsept olduğunu söylese de, sistemi kullanmak için gözlüklere, başlıklara veya başka ek araçlara ihtiyaç duyulmayacağını biliyoruz.
Tabii ki, firmadan Mark Möller'in de söylediği gibi şimdiden fazla hevesli olmamakta fayda var; bu sistemin hayata geçmesi "biraz" zaman alacak. Möller detaylara girmemiş olsa da, bunun sebebini tahmin etmek oldukça kolay: Hologram teknolojisi, şu andaki sınırlı formunda hem nadir kullanım alanına sahip, hem de pahalı. Ayrıca pratiklik sorusu da söz konusu oluyor. Geniş ve rahat bir alana hologram yerleştirmek ile bir aracın bagajına hologram sığdırmak arasında büyük bir fark bulunuyor.
Kısacası bu sisteme, bir plan doğrulamasından ziyade gelecekteki araçların olası bir ses sistemine bakış olarak bakmakta fayda var.
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