VW Microbus, Type 20 ile Teknolojiye Duydu!
VW'in efsanevi aracı Microbus, Type 20 adıyla geri döndü. Ama bu kez adeta bir teknoloji canavarı olarak...
- Levent Öztürk
Belmont'taki yeni Innovation and Engineering Center (Yenilik ve Mühendislik Merkezi) Kaliforniya'da düzenlenen bir etkinlikte Volkswagen, temel olarak çok fazla teknoloji içeren, temelini efsanevi 1962 Microbus'un oluşturduğu Type 20 konsept aracını tanıttı.
San Diego'daki Zelectric firması yıllardır VW otobüslerini EV'lere çeviriyordu ancak Type 20 birkaç adım daha ileri gidiyor. Electric GT ekibi tarafından yapılan EV motor değişimi ile araç 120 beygir gücünde 10kWh bataryalı bir motora sahip. Minibüsün serbest yaşam tarzı estetiğini vurgulayan bir şekilde de VW, araç tarafından şarj edilen iki elektrikli kaykayı da aracın bagajına yerleştirmiş.
Microbus'ın teknolojiye boğulması sonucu ortaya çıkan aracın iç kısmına bakış ise direksiyonun arkasında yer alan dokunmatik bilgi sistemi ile başlıyor. Bu sistem muhtemelen şu anda zaten bozulmuş olan analog hız göstergesinin yerini alıyor. Gösterge panelinin merkezinde ise muhtemelen havalı gözüktüğü için otomobil üreticisi tarafından yerleştirilen bir logo hologramı bulunuyor.
Bu aracın sevdalılarından olduğu söylenebilecek (en azından ABD için) sörfçülerin anahtarlarının ıslanmasını engellemeye yardımcı olan bir şekilde ise kapı, yüz tanıma sistemi ile açılıyor. Kilit açma sistemi teknolojik olsa da, kapıların açılıp kapanması için kullanılan mekanizma halen aracın geçmişini temel alıyor.
Firmanın değiştirdiği tasarım öğelerinin arasında otomobil üreticisi ve Autodesk ortaklığı ile ortaya çıkan direksiyon ve tekerlekler yer alıyor. Garip, turuncu bir örümcek ağını andırdığı söylenebilecek bu "üretimsel tasarım" AI'ye bir grup parametre verilmesi (tekerlek ve direksiyon boyutları, bijon somununun yeri, taşınacak yük ve diğer gerekli mühendislik bilgileri gibi) ve sistemin serbest bırakılması ile ortaya çıkmış durumda.
Ekip, yaklaşık 200 tasarıma baktıktan sonra ikisinde karar kılmış; biri ön biri de arka tekerlekler için... Her biri bu tekerleklerin karşılaştıkları özel yükler için özel olarak üretilmiş durumda.
Sonuç olarak ortaya çıkan aracın eski tasarım ve son teknolojinin heyecanlı bir birleşimi olduğu söylenebilir.
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