VW, On Adet Maymuna Dizel Egzozu Solutmuş!
VW, bu kez çok farklı bir dizel tartışması ile gündemde. Ortaya çıkan dosyalara göre firma, maymunlara dizel egzoz dumanı solutmuş!
Alman otomobil üreticileri, VW skandalından önce, yıllardır dizelin varlığını ve avantajlarını korumak üzerine çalışmaktaydı. Hatta New York Times'ın haberine göre 2014 yılında, çizgi film izleyen maymunlara egzoz gazı solutan bir deney de otomobil üreticileri tarafından kaynak sağlanan araştırmalardan biriydi.
Her ne kadar kulağa şaka gibi gelse de, bu deneyin oldukça ciddi olduğunu belirtmekte fayda var. New York Times tarafından incelenen mahkeme kayıtları ve hükumet belgelerine göre Volkswagen, Daimler ve BMW firmalarından oluşan ve artık çalışmayan "European Research Group on Evironment and Healt in the Transport Sector" grubu, dizel motorları sorunsuz göstermek amacıyla bilim insanları ile anlaşmıştı. New York Times'ın söylediğine göre otomobil üreticilerinin bu testlerdeki amacı "politik tartışmaları etkilemek ve dizel yakıtın vergi avantajlarını korumak" idi.
Yapılan bu deneylerden biri de, 2014 yılında Albuquerque'de gerçekleştirilen ve Dünya Sağlık Organizasyonu'nun 2012 yılında aldığı, dizel egzoz gazının kanserojen olduğuna dair kararı çürütmek için maymunlara egzoz gazı solutulmasıydı.
Deney yeri olarak Lovelace Respiratory Research Institute seçildi ve yeni VW Beetle'ın egzoz gazları, 1999 yılından bir Ford dizel kamyonet ile "10 uzun kuyruklu makak maymunu" üzerinde karşılaştırıldı.
New York Times'ın söylediğine göre deneye Volkswagen öncülük etmişti ve firmanın mühendisleri, araçların oldukları yerde çalışmalarını sağlayacak bantları ve egzoz gazını emecek olan ekipmanı kurmuşlardı. Daha sonra da bu gazlar seyreltilerek maymunların oldukları odalara gönderildi. Hayvanların egzoz soludukları dört saat içerisinde sakin kalmaları için de odalara çizgi film oynatan televizyonlar yerleştirilmişti. Deneylere gözlemcilik yapan Lovelace bilim insanı Jake McDonald'ın geçtiğimiz yıl dizel kullanıcıları tarafından Volkswagen'e karşı açılan bir davada söylediğine göre maymunlar çizgi filmleri izlemeyi seviyorlardı.
Ancak görünene göre, bilim insanları bu araştırmanın tam bir raporunu oluşturmakta zorlandı. Araştırma grubunun yöneticisi, 2016 yılında bir e-posta aracılığı ile araştırmanın pek çok açığını belirtti ve McDonald'ın söylediğine göre makalenin tamamlanmasına yönelik araştırmalar 2017 yılında da sürmüştü. Deneyde kullanılan VW Beetle'ın aslında hile yaptığı (Dieselgate skandalı ile testlerde hile yaptığı bulunan araçlardan biri de bu VW Beetle idi) düşünülürse bu deneyin devam etmesinin tartışılması bile şaşırtıcı sayılabilir.
New York Times'ın söylediğine göre bir VW avukatı, McDonald'ın, enstitüye kaynak sağlamak için deneye devam etmek istediğini belirtse de McDonald, deneye devam etmenin müşterinin isteği olduğunu söylüyor. Bunun yanı sıra, Daimler ve BMW, bu testlerde kullanılan Volkswagen aracının yanlış veriler oluşturacak şekilde düzenlendiğinden haberdar olmadıklarını iddia ediyor.
Sonuçları yayınlanmayan bu deneyde maymunların kullanılması ise, uzun süredir devam eden tartışmaları da alevlendirmiş durumda. Pek çok deneyde, uzaya gönderilmeleri de dahil olmak üzere, insanlar yerine maymunlar kullanıldı ve bu durum, sürekli olarak eleştiri almaya devam ediyor...
Levent Öztürk
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