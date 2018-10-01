VW ve Microsoft Arasında Büyük Ortaklık!
VW ve Microsoft, yakın geleceğin akıllı otomobilleri için önemli bir ortaklığa imza attı!
VW'nin akıllı otomobillere yönelik ürün geliştirme stratejisi, otomobiller için tek bir işletim sistemi geliştirmenin de ötesine uzanıyor.
Birleşik internet servislerini de gündeme alan VW, bu amaçla Microsoft ile birlikte Volkswagen Otomotiv Bulutu'nu oluşturmak için bir ekip kuruyor. Planlanan sistemde modeller arasında tutarlı, web temelli özelliklerin de sağlanması var. İki şirketin kesin özellikleri belirlemesi için daha çok erken olsa da, arabanıza girdiğinizde müziğinizi dinlemeye devam edebileceğiniz veya ofise giderken bir konferans görüşmesine katılabileceğiniz bir senaryo öngörülüyor. Araba paylaşımı gibi Volkswagen We servislerine de bağlantılar bekleniyor.
Otomotiv Bulutu şaşırtıcı olmayan şekilde Microsoft'un Azure platformunda çalışıyor olacak ve Skype gibi aşina olduğunuz hizmetlerden de yararlanacak.
Bu süreç VW tarafından küçük bir anlaşma gibi görülmüyor, teknolojiyi inşa etmek için Microsoft'un Redmond genel merkezinin yakınlarında yeni bir "tüzel kişilik" oluşturuluyor ve iki firmanın liderlerini içeren bir yönetim kurulu kuruluyor. Microsoft'un "uygulamalı" desteği de anlaşmaya dahil olan başlıklardan birisi.
VW'in bu platformu piyasaya sürmek için kesin bir zaman çizelgesi olmasa da yeni işletim sistemini ilk elektrikli otomobilleri I.D.'ler için 2020 yılına kadar geliştirecekleri ve testlerini tamamlayacakları tahmin ediliyor. Ancak çıkış tarihi ne olursa olsun, VW teknolojide kökten bir değişime hazır görünüyor.
Yavuz Alp Şimşek
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