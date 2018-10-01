VW ve Microsoft Arasında Büyük Ortaklık!

VW ve Microsoft, yakın geleceğin akıllı otomobilleri için önemli bir ortaklığa imza attı!

VW ve Microsoft Arasında Bulut Hizmeti Anlaşması

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