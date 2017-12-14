VW'den Havalı 2019 Jetta Skeçleri!

Volkswagen, 2019 model Jetta'nın çizimlerini yayınlayarak, yeni Jetta'yı ilk kez gözler önüne serdi!

VW'den havalı 2019 Jetta skeçleri!

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