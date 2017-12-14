VW'den Havalı 2019 Jetta Skeçleri!
Volkswagen, 2019 model Jetta'nın çizimlerini yayınlayarak, yeni Jetta'yı ilk kez gözler önüne serdi!
Bazı tanıtım görüntüleri araçların küçük köşelerini gösterir. Bazıları da siyah bir arka plan üzerine bir silüet gösterir. 2019 Jetta için olan en son VW tanıtım görüntüleri ise biraz daha fazla şeyi ortaya çıkarıyor.
Volkswagen, 2019 Jetta'yı ocak ayındaki 2018 Detroit Auto Show'daki resmi çıkışından önce tanıtıyor. Genelde tanıtım görüntüleri belli belirsiz olur ve hayal gücüne çok şey bırakırlar, ama bu seferki resimler hayal gücümüze pek bir şey bırakmıyorlar çünkü bu skeçler aracı tamamen gösteriyor.
Tabi bu skeçlerde abartı olan kısımlar da var, mesela arabanın tamamen bir Audi A7 şeklinde olması pek ihtimal dahilinde değil, ama neler bekleyeceğimiz konusunda iyi bir fikir veriyor. Büyük bir ön panjur olacak ve farlar buna bağlı olacak, VW'den çok Audi'ye benzeyen bir arka kısım olacak ve şu anki Jetta'dan çok daha gelecekçi bir iç tasarıma sahip olacak.
H. Hüseyin Öztürk
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