Warcraft III: Reforged İçin Beklenen Tarih Açıklandı!

2018'in Kasım ayında, BlizzCon sırasında Blizzard, en sevilen oyunlarından biri olan Warcraft III için geliştirilmiş bir sürüm planlarını duyurmuştu. Yenilenen oyunun 2019 yılında sunulması bekleniyordu ancak önümüzdeki yılın Ocak ayının sonlarına ertelendi.
Warcraft III, ilk olarak 2002 yılında yayımlanan gerçek zamanlı bir strateji oyunuydu ve ilk iki oyun ile beraber bu oyun içerisindeki olaylar, Blizzard'ın en tanınan ve en değerli oyunu olarak tanımlanabilecek World of Warcraft'ın ortaya çıkmasını sağladı.
Warcraft III: Reforged, hem ana oyunun Reign of Chaos hikayesini hem de The Frozen Throne ek paketini içeriyor. Remaster sürümü sadece yenilenmiş bir UI ve harita oluşturucuya sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda oyun dengesini yeniden kuruyor, daha iyi eşleştirme sunuyor ve orijinal oyundan bu yana Battle.Net istemcisi ile eklenen yeni özelliklerin bazılarını da oyuna getiriyor.
Ayrıca oyunun tam olarak nerede ne zaman yayımlanacağını merak edenler için de Blizzard hoş bir görsel yayımlamış durumda. Oyun için satın alınabilecek iki sürüm bulunuyor: 29,99 dolar fiyatlı Standart sürüm ve 39,99 dolar fiyatlı Spoils of War sürümü. Spoils of War sürümü oyunun yanı sıra şu bonusları da beraberinde getiriyor:
Warcraft III: Reforged için : Champion of the Horde Thrall Hero Skin, Daughter of the Seas Proudmoore Hero Skin, Fallen King Arthas Hero Skin, Emerald Nightmare Cenarius Hero Skin.
World of Warcraft için: Meat Wagon Bineği
Overwatch için: İnsan, Orc, Undead, Night Elf ve Lich King Oyuncu Simgeleri, Footman, Grunt, Ghould ve Archer animasyonlu spreyler
Diablo III için: Mal'ganis pet
Hearthstone için: Third War kart arkalığı
StarCraft: Remastered için: Spoils of War Console
StarCraft II için: Alliance, Horde, Sentinels ve Scourge Console Skinleri
Heroes of the Storm için: Anub'arak, Jaina, Thrall ve Tyrande karakterleri.
Warcraft III: Reforge, 28 Ocak 2020 tarihinde Blizzard'ın kendi Battle.Net istemcisi üzerinden yayımlanacak ve ön siparişler açık durumda. Oyunun ön siparişini veren kişiler, şu anda açık olan çok oyunculu beta testlerine katılabiliyor.
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