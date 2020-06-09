Washington'daki "Black Lives Matter" Yazısı, Uzaydan Böyle Görünüyor

Washington, D.C. sokaklarına yazılan "Black Lives Matter" (Siyahilerin Yaşamı da Değerlidir) yazısı, uzaydan bile görülebiliyor. Görüntüleme firması Planet Labs, dev yazının uzay uydusu tarafından çekilmiş bir görüntüsünü geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinde paylaştı.
"Black Lives Matter" cümlesini oluşturan kalın sarı harfler 1.600 Pennsylvania Ave.'de Beyaz Saray'a giden 16. Cadde'de iki yapı adasından daha fazla yer kaplıyor. 16 sarı harf, iki şeritli caddenin genişliğini tamamen kaplıyor ve bu da sadece havadan kolay görülmelerini değil, uzaydan bile görülebilmesini sağlıyor.
June 5, 2020
Bu yazının yazılması, Washington, D.C. Belediye Başkanı Muriel Bowser tarafından bizzat istenmişti. Ayrıca Bowser, 16. Cadde'nin çizime ev sahipliği yapan kısmını da Black Lives Matter Plaza olarak yeniden adlandırdı ve yeni sokak tabelası bu hafta yerleştirildi.
Gearge Floyd'un 25 Mayıs tarihinde Minneapolis'te polis nezaretindeyken hayatını kaybetmesi ardından ABD ve Dünya genelinde protestolar devam ediyor.
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