Watch GT 2, İki Hafta Pil Ömrüyle Geldi!
Huawei'nin Mate 30 serisi akıllı telefonları ile birlikte tanıttığı yeni akıllı saati Watch GT 2, ilk modele oranla önemli geliştirmeler içeriyor!
Huawei, Münih'te yeni Mate 30 serisini tanıttığı etkinlikte yeni akıllı saatlerini de tanıttı. Watch GT 2, ilk model olan Watch GT'nin bazı eksikliklerini gideriyor.
Watch GT 2, 500'e kadar şarkıyı depolayabiliyor ve always-on-display ile geliyor. Dahili mikrofon ve hoparlör, saat üzerinden çağrıları almanıza izin veriyor. Cihaz, Bluetooth hoparlörleri de destekliyor. Huawei'ye göre Watch GT 2, 14 gün pil ömrü sunuyor. Müzik çalma süresi ise yalnızca 24 saat.
Saat, bu kez iki farklı boyutta geliyor. 46mm'lik model, 1,39 inç OLED ekrana sahip iken hafif olmayı amaçlayan 42mm'lik model, 9,4mm kalınlığında bir gövde sunuyor ve yalnızca 29 gram.
Watch GT 2'ın 42mm modeli 229 euro, 46mm'lik modeli 249 euro fiyatla ekimde satışa sunulacak.
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