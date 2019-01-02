Waymo'nun Araçları Saldırıya Uğradı
Bir otonom aracın ölüme sebebiyet verdiği kaza ile gündeme gelen eyaletin sakinlerinin öfkesi dinmek bilmiyor!
Arizona, birçok firma tarafından yeni uygulamalar için pilot bölge olarak seçilen bir eyalet. Uber'in otonom aracının bir yayayı öldürdüğü kaza ile gündeme gelen bölge, bu sefer otonom araçların insanlar tarafından saldırıya uğraması ile gündeme geldi.
New York Times tarafından gündeme getirilen olaylar kapsamında 2017'den bu yana Waymo'nun otonom araçları 20'den fazla kez saldırıya uğradı. Arizona eyalet yetkililerine göre saldırılar kesilen araç lastiklerinden trafik üzerinde bilerek otonom araçları yolundan saptırmak amacı ile yapılan manevralara kadar değişiklik gösteriyor. Bunun yanı sıra eyalete bağlı polis amirlikleri de hazırlanan raporlarda birçok eyalet sakininin otonom araçları taşladığını belirtiyor.
İşin ilginç boyutu ise saldırıya uğrayanlara sadece araçların değil içindeki şahısların da dahil olması. Arizona eyalet görevlileri ve Times'a göre otonom aracın içerisinde bir sorun olması ihtimaline karşı hazır bulunan "yedek sürücü"ler de zaman zaman tehditlere maruz kalıyor. Öyle ki, Times'ın haberinde bir şahsın bir Waymo yetkilisini elinde bulunan bir PVC boru ile tehdit ettiği bilgisi dikkat çekiyor.
"Güvenlik, her eylemimizin merkezinde bulunuyor. Bu kendi sürücülerimizi, yolcularımızı ve toplumu korumanın en büyük önceliğimiz olduğu anlamına geliyor." cümleleri ile Gizmodo'ya açıklama yapan bir Waymo yetkilisi, durumun üzerinde çalışmakta olduklarını "Geçen iki yılda Arizona sakinlerinin caddeleri daha güvenli bir hâle getirme potansiyeli olan bu teknolojiyi memnuniyetle karşıladığını görmüştük. Hizmet verdiğimiz bölgelerde yerel etkileşimin işimizin esaslarından biri olduğuna inanıyoruz, buna Arizona eyalet yürütmesi ve diğer ilgili makamlar da dahil." cümleleri ile ifade etti.
Geçtiğimiz ay Arizona eyaleti Chandler Polis Departmanı'nın Ağustos ayında yaşanan olay üzerine yayınladığı bir video hakkında bir rapor yayınladı. Videoda 69 yaşındaki Roy Leonard Haselton'un Waymo'nun araçlarından birine bir altıpatlar tabanca doğrulttuğu açıkça görülüyordu. Polis departmanı adına açıklama yapan Detektif Cameron Jacobs, Haselton'un "Uber'e ait aracın bir yayayı öldürdüğü olaydan beri otonom araçlardan nefret ettiğini" açıkladı. Eyalet yetkililerinin otonom araçlara yönelik soruşturması uzun bir süre devam edecek gibi görünüyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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