Waymo'nun yeni otonom Jaguar'ı göründü!
Waymo'nun yeni otonom ve elektrikli aracı Jaguar I-Pace, biraz uzaktan da olsa göründü!
Google'ın ana firması Alphabet tarafından kontrol edilen otonom araba firması Waymo, tamamen elektrikli Jaguar I-Pace ile filosuna yeni bir araba ekliyor. Hatta firma, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 20.000 Jaguar üretimini araçları arasına eklemeyi planlıyor. Bu hafta, bu özel Jaguar'lardan biri Google I/O 2018 etkinliği sırasında Shoreline Amphitheatre'ın dışında park edilmiş halde görüldü. Lüks araç çalışmıyordu ve hatta içine bakılması için kapıları bile açılmıyordu; bir kordon ile çevrelenmişti. Buna rağmen SUV'un park alanında dikkat çektiği rahatlıkla söylenebilir.
Jaguar I-Pace, otonom sürüş için ayarlanmış ve Waymo'nun algılayıcıları, kameraları ve lidar'ı ile donatılmıştı. Ancak aracın sahip olduğu özel görünüşün dikkatleri üzerine topladığı ve aracın üzerindeki büyük siyah dairenin veya yan kısımlarda çıkıntı yapan beyaz kutuların neredeyse gözükmediği söylenebilir.
Waymo'nun Chrysler Pacifica Hybrid minibüslerinde de olduğu gibi I-Pace de farklı seyahat koşullarında sürüş için makine öğrenimini kullanacak.
Waymo, şu ana kadar milyonlarca kilometre sürüşün yanı sıra kamusal yollarda da 6 milyon milden (yaklaşık 9.656.000 kilometre) fazla test sürüşünü tamamladı. Waymo'nun nihai amacı Jaguar I-Pace'in Phoenix, Arizona'da otonom ulaşım hizmetinin bir parçası olarak yolcuları gidecekleri yere taşımaları...
Levent Öztürk
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