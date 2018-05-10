Waymo'nun yeni otonom Jaguar'ı göründü!

Waymo'nun yeni otonom ve elektrikli aracı Jaguar I-Pace, biraz uzaktan da olsa göründü!

Waymo'nun yeni Jaguar'ı göründü!

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