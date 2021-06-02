WD_Black AN1500 NVMe SSD İncelemesi

WD_Black AN1500 NVMe SSD çıkınca ilk düşündüğümüz şey, depolama birimleri konusunda teknolojinin ne kadar da hızlı değiştiği oldu. Yakın zamana kadar hayatımızın merkezinde yer alan büyük, yavaş ve ağır HDD'ler artık yerlerini küçük ve performanslı SSD'lere bırakırken, SSD'ler de kendi içinde giriş seviyesi ürünler kadar performans ürünleriyle de sürekli bir gelişim içinde.
SATA SSD'ler çoğumuzun evine girdikten kısa süre sonra tanıştığımız NVMe SSD'lerin hız konusunda ciddi bir atlama yaratmasının üzerinden fazla zaman geçmedi. Western Digital'ın oyunculara odaklı WD_Black markası bu konuda son derece iddialı bir çözümle karşımızda duruyor, Gen3 temelinde inşa edilmesine rağmen sonraki nesli hatırlatan bir performans gösteren, NVMe temelli bir PCI-e genişleme kartı.
Soğutucunun altında RAID 0 yapılmış iki adet NVMe SSD yer alıyor ve AN1500'ü ihtiyacınıza göre 1/2/4TB boyutlarıyla satın alabiliyorsunuz.
AN1500 altındaki slotu kapatmayacak kadar ince bir ürün olmasına rağmen PCI-e genişleme kartı olması sebebiyle satın almadan önce kasanızda yer var mı diye bakmanızı gerektiren bir ürün. Eğer yer varsa, her şey yolunda zira tak-kullan özellikli bu kart 6500 MB/s sıralı okuma ve 4100 MB/s sıralı yazma hızı gibi son derece başarılı değerler vadediyor. CrystalDiskMark'ta yaptığımız testlerde 6332 MB/s sıralı okuma ve 4225 MB/s sıralı yazma performansı elde ettik ki bu oyunlardan tutun da video kayıtlarına kadar her konuda elinizi rahatlatacak, son derece başarılı rakamlar.
AN1500 ayrıca RGB desteği ile beraber geliyor ve WD cidden şahane bir iş çıkartmış bu noktada. Western Digital Dashboard yazılımını indirdiğinizde bu RGB efektlerini dilediğiniz gibi yönetebiliyorsunuz ve eğer yanlış saymadıysam 13 farklı aydınlatma seçeneği mevcut. Açıkçası çok şaşırdım, bunlar normalde fare, ekran kartı gibi donanımlarda dikkat edilen detaylar.
AN1500 eğer anakartınız destekliyorsa birincil sürücü olarak da kullanılabiliyor ancak önerimiz ikincil sürücü olarak kullanmanız ve oyun, video gibi işlerinizi yönlendirmeniz üzerine, bu önerimiz tüm RAID 0 kurulumlar için de geçerli. RAID 0 üzerine uzun uzun konuşmaya gerek var mı bilmiyorum ancak bu setup'ın yapısı gereği disklerin birisi tökezlediğinde tüm havuzdaki veri ulaşılmaz hale geliyor. Haliyle, yedekleme yapmayı ihmal etmemek, her zaman tedbirli davranmak gerek.
Bu arada yük altındaki ısınma değerlerinin de 55 derece civarında olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Üzerindeki soğutucu işini yapıyor ancak iyi havalandırılmış bir kasa elzem. Özellikle AAA oyunlar ve Football Manager gibi diske yük bindiren yapımlarda yükleme sürelerinin ciddi anlamda hızlı olduğunu belirtmek gerek. Elbette bu yükleme süreleri pek çok değişkene bağlı ve konsolların aksine burada rakam vermek çok fazla bir anlam ifade etmeyecektir.
Sonuç
AN1500 bu yazıyı yazdığımız sırada ülkemizde stoklarda gözükmüyordu ancak yurt dışı fiyatının 1TB versiyon için 299$ olduğunu belirtmemiz gerekiyor, hiç ucuz bir ürün değil. Ülkemize geldiğinde vergileri de düşünürsek, kolay erişilebilir bir ürün olmayacaktır. Üst seviye performans arayan oyuncular ve yayıncılar için son derece uygun bir ürün olduğunu belirtmek gerek.
CHIP Online Notu: %89
+ Son derece yüksek performans
+ RGB desteği
+ Yetenekli destek yazılımı
- Fiyatı oldukça yüksek
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın