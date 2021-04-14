WD_Black D50 İncelemesi

WD, bilindiği gibi depolama çözümleriyle ünlü bir marka. Ve bu marka geçtiğimiz günlerde yeni ürün ailesini tanıttı ve oyun severler ile ultra mobiliteyi gözetenleri heyecanlandırmayı başardı. Yeni ürün ailesinden WD_Black D50, bugün bizim konuğumuz olacak.
WD_Black D50 Ne İşe Yarıyor?
Bu minik kare görünümlü cihaz bir disk. Ancak sadece bununla da yetinmiyor ve çok sayıda bağlantıyı bir araya getirerek bağlantı konusunda büyük destek sağlıyor. Özellikle yeni nesil dizüstü bilgisayarlarda ultra ince ve ultra hafif tasarımlar gözetilirken bağlantılardan feragat edildiğini görüyoruz. Bağlantı sorununu çözmek için elbette USB çoklayıcılar veya dönüştürücüler kullanılabilir fakat bunlar da aslında performans noktasında beklentiyi karşılamıyor, zira çevre cihazlarıyla beraber bilgisayara bağladığımız donanımlar aslında bir hayli arttı ve bunların RGB ışıklandırmaları falan da derken daha fazla enerjiyi ihtiyaç duyuluyor. O nedenle USB adaptörleri de pek fayda etmiyor. Elbette yine bir şekilde kotarabilirsiniz, ancak bu cihaz sizi tüm bu dertlerden uzaklaştırıyor. Kaldı ki tek numarası da bu değil.
WD_Black D50 Fiyatı Ne Kadar?
WD_Black D50, hem tüm bağlantıları tek noktaya toplaması hem de içeriğinde disk bulundurmasıyla niş bir ürün. Herkese hitap etmediği aşikar. Cihazın fiyatı da buna göre şekillenmiş. Şu an bu cihazı piyasada 1 TB kapasiteli disk seçeneğiyle 3599 TL + KDV, 2 TB kapasiteli fiyatıyla ise 4899 TL + KDV fiyatlara bulabiliyorsunuz. Evet, fiyatı bir hayli yüksek. Peki, bu cihaz ne yapıyor? Şimdi biraz daha yakından tanıyalım.
WD_Black D50 Tasarımı Nasıl?
WD_Black D50, masa üzerine konumlandıracağınız güzel bir gövdeden oluşuyor. Gerek kenarlardaki metalik plakalar gerek üzerindeki logo olsun gayet güzel görünen cihazın içinde dediğimiz gibi bir disk, çevresinde ise çok çeşitli bağlantılar yer alıyor. Hemen altındaysa, ince şerit halinde RGB ışıklandırmalı bir bar bulunuyor. Bu ışık şeridi cihazı bağlandığınız anda yanıyor ve size değiştirebileceğiniz 13 farklı LED desen efekti sunuyor. Bunu da cihazın sitesinden indirebileceğiniz Dashboard yazılımı üzerinden değiştirebiliyorsunuz.
Kutunun içini açtığımızda Western Digital'in SN730 NVMe SSD diskine yer verildiğini görüyoruz. Bu disk elimizdeki modelde 1 TB kapasitesinde. Ancak daha fazlasını isteyenler 2 TB'lık modeli de piyasada bulabiliyorlar.
WD_Black D50 Bağlantı Özellikleri Neler?
Evet, cihaz da güzel, içindeki diskin kapasitesi de bir hayli geniş, bağladığınızda da iyi sonuçlar alıyorsunuz bu arada, ondan da az sonra bahsedeceğiz. Ancak önce cihazın bağlantıları arasında neler var onlara bakalım.
Açıkçası WD_Black D50'nin bağlantıları arasında yok yok. Bu cihazı masa üzerinde bir bağlantı istasyonu olarak rahatlıkla kullanabilir, hatta bu yolla artık dizüstü bilgisayarınızın şarj cihazına bile veda edebilirsiniz. Zira bu cihaz aynı zamanda laptop'ınızı şarj da edebiliyor ve geri kalan ihtiyaç duyabileceğiniz tüm bağlantıları bir arada sunuyor.
WD_Black D50'nin üzerinde 2 adet Thunderbolt 3 yuvası, 2 adet USB-C portu, 3 adet USB-A bağlantı noktası yer alırken, ayrıca DisplayPort 1.4 portu, Gigabit Ethernet ve ses girişi/çıkışı bulunuyor. Bu sayede ihtiyaç duyulabilecek tüm bağlantılar bir arada.
Böylece masa başına kurulacağınız zaman Ethernet bağlantınızı, klavye ve farenizi de WD_Black'e bağlıyor ve bu cihazı da laptop'a bağladığınız an her şey elinizin altına geliyor. Bu sayede laptop'ı yanınıza alıp gideceğiniz zaman tüm bağlantılardan tek tek koparmanıza gerek yok, sadece tek kabloyu söküp gidebiliyorsunuz. Gerçekten çok rahat bir kullanım şekli sağlıyor.
WD_Black D50 Performansı Nasıl?
Peki, WD_Black D50'yi laptop'a bağladık. Peki, kutunun içindeki disk nasıl performans gösteriyor? Şimdi bundan da bahsedelim.
Diskin performansı Western Digital'in söylediği gibi gayet hızlı. Bu diski dahili olarak sistemde yer verdiğimizde 3000 MB/s sıralı okuma ve 2500 MB/s sıralı yazma civarında sonuçlar aldık. Ancak tabii ki bu diski Thunderbolt yoluyla bağlayarak kullanacaksınız. Bu senaryoda da ölçümlediğimizde 2000 MB/s civarında okuma ve yazma performansları aldığımız cihaz, kuşkusuz bunu bağladığınız platforma bağlı olarak yükseltip alçaltacak. Bu anlamda bu diskten maksimum fayda sağlamak için Thunderbolt bağlantısından bağlamanız gerektiğini de söyleyelim.
Bu disk bir iş istasyonu gibi kullanılabileceği gibi elbette oyun istasyonu olarak da kullanılabilir ki içeriğindeki disk ve performansı nedeniyle de zaten daha çok oyun için konumlanıyor. Ancak burada bir tezat var. Zira halihazırda masaüstü bilgisayar kullanıcılarının bu cihaza bağlantı çeşitliliğini sağlamak ve yüksek performans gösteren bir disk olarak normal şartlarda pek ihtiyacı yok. Zira hem disk kapasitesi yüksek, hem bağlantılar da kasada yerli yerindedir, sistem kurulurken de buna göre şekillendiriliyor muhakkak. Fakat harici bir disk isteniyorsa ve tüm bağlantıların masa üzerinden tek noktadan dağıtılması düşünülüyorsa o zaman bir hayli faydalı olacaktır. Ancak bu cihazın, bağlantı ve disk kapasitesi daha limitli olan laptop'lar için daha çok önem arz ettiği açık. Yine de pek tabii ki burada ihtiyacı siz belirleyeceksiniz.
Sonuç
Evet, sonuç olarak WD_Black D50 daha fazla seçeneğe sahip olmak istediğiniz platformlara bağlantı eklemenin basit ve performanslı bir yolu olurken, öte yandan yüksek hızda çalışan bir disk sahibi olmanın da kompakt çözümü olarak karşımıza çıkıyor. Cihazla ilgili her şey olumlu. Ancak 2 takıldığımız nokta oldu; bunlardan biri cihazın adaptörünün bir hayli büyük olması. Tabii ki gerekli güç ihtiyacını karşılayacak ölçüde tasarlanmış, fakat neredeyse cihazın kutusu kadar büyük. Bir diğeri ise elbette fiyat. Şu an bu fiyatı elimizdeki 1 TB'lık kapasiteli modeliyle 3599 TL + KDV fiyatla bulabiliyorsunuz. Herkese hitap etmediği açık, ancak satın alanların da pişman olmayacağı bir ürün.
CHIP Online Notu: %93
+ Üst seviye performans
+ Geniş bağlantı seçenekleri
+ 1 TB disk
+ RGB ışıklandırma
+ Pratik kullanım
- Büyük adaptör
- Fiyat
Teknik Özellikler
- Kapasite 1 TB
- Arayüz Thunderbolt 3
- Bağlantılar Thunderbolt 3, DisplayPort 1.4, USB-C, USB-A, Ses, Gigabit Ethernet
- Garanti 5 yıl
- Boyutlar 119 x 119 x 55 mm
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