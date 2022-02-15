WD Elements SE SSD İncelemesi

Bugün şahane bir disk hakkında konuşacağız. Evet, bu bir kart falan değil, bir disk ve depolama kapasitesi tam 2 TB. Cep herkülü WD Elements SE SSD bu videomuzda bizlerle!
Evet, WD veya Western Digital, ürettiği depolama çözümleriyle adını dillere pelenk etmiş bir marka. Şirket, yüksek hızlı bilgisayar belleklerinden taşınabilir mobil SSD'lere kadar her türlü modern depolama çözümünü yıllardır çeşitli fiyat noktalarında sunuyor. Daha önce de gerek masa üzeri depolama birimlerini, gerek bulut depolama çözümlerini, gerekse NWMe disk formatında internal disk seçeneklerini yakından incelemiş ve sizlerle paylaşmıştık. Bu defa ise elimizde, şirketin en yeni mobil SSD'si Elements SE SSD yer alıyor. Bugün bu ürün hakkında bir hayli konuşacağız.
WD Elements SE SSD gerçekten de sizin de görebildiğiniz gibi fazlasıyla küçük bir SSD disk, ancak bu kibrit kutusu şeklindeki boyutuna karşın oldukça geniş bir disk kapasitesi sunuyor. Bu diskin kapasitesi söylediğimiz gibi tam 2 TB. Böylece sahip olduğunuz arşivi yanınızda taşımak istiyorsanız tam bunun için uygun bir model. Fakat elbette tek kapasite seçeneği bu değil. Diskin en büyük kapasiteli seçeneği bu 2 TB'lık olanıyken, ayrıca 512 GB ve 1 TB seçenekleri de var.
Evet, WD Elements SE SSD gerçekten de çok küçük bir disk, fakat yakın boyutlarda farklı modeller de var. Hatta bilenler bilir, Samsung'un T7 Touch isimli bir SSD'si var ki, o da karttvizit boyutlarında bir diskti. Ancak Elements SE SSD, ondan daha hafif olmasıyla fark yaratıyor. Bu diskin ağırlığı sadece 27 gram. Yani gerçekten de kaybetmemeniz için ekstra hassasiyet göstermeniz gerekecek gibi. Hele ki pahalı bir ürün olunca kaybetmek istemeyeceğinizden eminiz.
Bu diski şu an piyasada 2TB kapasiteli bu modeliyle, 2200 TL civarında fiyatla bulabiliyorsunuz. 1 TB'lık kapasitesi ise 1000 TL civarında bir fiyata sahip. Evet, fiyat biraz yüksek gibi duruyor, ancak bu tarz ürünler için değil, hatta bu ucuz bile. Zira az önce bahsettiğimiz Samsung T7 Touch sadece 1 TB'lık seçeneğiyle 2 bin 300 TL fiyatla bulunabiliyor. O anlamda WD Elements SE SSD kapasite anlamında daha avantajlı. Elbette bu ürünlerin birbirine kıyasla farklı yanları var, fiyat da ona göre değişiyor.
Şimdi, WD Elements SE SSD'ye devam edelim. Diskin kapasitesi 2 TB ancak aktarım hızı da önemli. Bu diskin hız konusunda büyük iddiası yok. Şirket, bu diskte USB 3.0 arayüzünü kullanmış ve bunun karşılığı olarak da 400 MB/s'ye kadar okuma hızlarına ulaşabildiğini söylüyor. Elbette biz de bunun teyidi için test gerçekleştirdik ve bu sonuca ulaştığını gördük. CrystalDiskMark testine baktığımızda, diskin sıralı okuma testinde 452 MB/s, sıralı yazma testinde ise 278 MB/s sonuçlarına ulaşan disk, bu anlamda bugüne kadar test ettiğimiz en iyi performansı gösteren SSD olmasa da, kullanılan arayüzün karşılığını verdiğini söyleyebiliriz. Öte yandan geniş disk ve sahip olduğu fiyat etiketiyle de gayet dengeli bir model olmuş.
Özellikle yüksek çözünürlüklü filmler, hatta büyük oyun dosyaları ya da çeşitli multimedya dosyaları ve elbette iş odaklı kullanımlar için profesyonel dosya ve doküman arşivini yanında bulundurmak isteyenler için gayet kullanışlı. Sentetik testler bir yana diskin gerçek dünya kullanımında dosya kopyalama aşamasında da bekleneni verdiğini söyleyelim. Dosya kopyalama aşamasında ortalama 150 MB/s hızıyla veri yazabilen disk, içeriğindeki bir dosyayı açma noktasında ise herhangi bir gecikme yaşatmıyor, bu konuda bir kuşkunuz olmasın.
Sonuç
Evet, sonuç olarak değerlendirecek olursak, WD, Elements SE SSD ile gerçekten hem kompakt boyutlarda hem yok denecek ağırlıkta hem de geniş kapasite sunmasıyla fazlasıyla pratik ve işlevsel bir ürüne imza atmış. Eğer kompakt boyutta harici depolama çözümü arıyorsanız bu ürün bu anlamda çok ama çok mantıklı duruyor. Markanın 3 yıllık garantisi ile gelen Elements SE SSD'nin fiyatı da az önce belirttiğimiz gibi 2 TB'lık seçeneğiyle 2200 TL civarında. Bu alan fazla derseniz, 1 TB'lık seçeneğini de yine 1000 TL fiyatla bulabiliyorsunuz. Öte yandan bahsettiğimiz hızlar sizin için değerli değilse, o zaman WD'in My Passport ailesindeki ürünleri de değerlendirebilirsiniz.
CHIP Online Notu: %85
+ Yok denecek kadar hafif
+ Fazlasıyla kompakt boyutlar
+ İdeal performans
+ 3 yıl garanti
- Ek güvenlik seçenekleri yok
Teknik Detaylar
- Kapasite 2 TB
- Arayüz USB 3.0
- Uyumluluk Windows 10, macOS 11
- Boyutlar 64.5 x 64.5 x 8.72 mm
- Ağırlık 27 gr.
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