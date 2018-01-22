We Happy Few İçin Erteleme Kararı Geldi!
Pek çok oyuncunun heyecana beklediği oyun için, sürpriz bir erteleme kararı geldi!
Küçük bir İngiliz kasabasında geçen paranoya merkezli korku-hayatta kalma oyunu We Happy Few uzun bir süredir beklenmekteydi ve 2018 Nisan ayında yayınlanacağı düşünülüyordu. Ancak görünene göre oyun, bu yılın yaz aylarına kadar ertelenmiş durumda.
Oyunun geliştiricileri Compulsion Games, olanları YouTube üzerinde açıklarken, Sally adlı yeni bir karakteri de tanıttı. Ekip, oyunu oynarken hikayenin Arthur'u takip eden başlangıç kısmının tam olarak istedikleri yerde olmadığını fark etmiş. Bu kısmın, oyunun sunduklarına denk olmadığını düşünen ekip, "oyunun başlaması gerektiği kadar iyi başlamadığını" söylüyor. Bu yüzden de tasarım aşamasına geri dönen ekip, birkaç büyük değişiklik yaparak, bazı önemli hikaye anlarını öne çekerek oyunun daha hızlı hareketlenmesini sağlamayı amaçlıyor. Ancak bütün bu çalışma, oyunun yayımlanma zamanının ertelenmesi anlamına geliyor
Sonucu yayım tarihinin gecikmesi bile olsa, geliştiricilerin doğru şeyleri yaparak ürünlerini kaliteli bir şekilde sunmayı istemelerinin iyi bir şey olduğu rahatlıkla söylenebilir. Her ne kadar bunun anlamının We Happy Few oyununun biraz daha geç sunulacak olması olsa da, gecikmenin daha iyi bir oyunla sonuçlanması da beklemeye değeceği anlamına geliyor...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın