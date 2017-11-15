Web Sayfalarını Nasıl Kaydedilir?
Web sayfalarını daha sonra çevrimdışı olarak okumak için kaydetmek istiyorsanız, bunu nasıl yapabilirsiniz? İşte bunun farklı yolları...
Yer işaretleri varken, herhangi bir web sayfasını neden bilgisayarınıza indirmeniz gereksin ki?
Günün herhangi bir saatinde, istediğimiz anda internete ulaşabildiğimiz için sürekli olarak bağlı olmayı kanıksamış durumdayız. İnternet bağlantınız sağlıklı olduğu sürece elbette sorun yok, ancak internetin önemli bir eksiği var: Herhangi bir içeriğin internette kalmasının garantisi yok. Bugün web'de gördüğünüz önemli bir bilgi, yarın web sitesinin kapanmasıyla veya sunucunun çökmesiyle ortadan kaybolabilir.
Felaket senaryoları ürettiğimizi düşünüyor olabilirsiniz ancak internetteki web sayfaları ve alan adları çoğunlukla belirli bir masraf karşılığında ayakta duruyor ve sonsuza kadar durma sözü vermiyor. Buna önlem olarak, sizin için önemli olan sayfaları diskinize kolayca kaydedebilirsiniz.
"Farklı Kaydet" ile Tüm Sayfayı Kaydedin
Web tarayıcılarının çoğu, çok uzun zamandır sayfaları tüm öğeleriyle birlikte kaydedebiliyorlar. İşte üç popüler tarayıcıda bunu yapmanın yolu.
Mozilla Firefox: Menü düğmesine tıklayın ve Sayfayı Kaydet'e tıklayın. Farklı Kaydet penceresi açılacak. Bu pencerede sayfayı kaydetmek istediğiniz konumu seçin. Biçim açılır listesinden "Web sayfası, tümüyle" seçeneğini seçin.
Bu seçenek, görsel düzeni çoğu zaman koruyacaktır.
Tüm sayfayı tek bir HTML dosyası olarak saklamak için Save Page WE eklentisini de kullanabilirsiniz.
Google Chrome: Farklı Kaydet seçeneği Chrome'da da var. Menü simgesine (dikey üç ok) tıklayın ve Daha fazla araç > Sayfayı Farklı Kaydet'e tıklayın.
Alternatif olarak sayfanın herhangi bir yerine sağ tıklayıp Farklı Kaydet'e tıklayabilir veya klavyede Ctrl + S kısayolunu kullanabilirsiniz.
Çevrimiçi gezintiye yönelik Chrome eklentileri de mevcut. Bunlar arasındaki Save Page WE, Chrome'un sunduğu işlevden çok fazlasını sunmuyor. Save Page ise tüm web sayfasını tüm bağlantılarıyla birlikte kaydedebiliyor.
Google Drive'dan Faydalanın
Web sayfalarını kaydetmeye yönelik iki resmi Google Drive eklentisi bulunuyor. Bunlardan Save to Google, web sayfalarını buluta kaydeden basit bir yer işareti aracı. Kaydettiğiniz bağlantıları görmek için www.google.com/save adresine gidebiliyorsunuz ancak araç, çevrimdışı çalışmıyor.
Save to Google Drive ise web sayfalarını yer işareti olarak değil, bütünüyle Google Drive'a saklıyor. Buna ilave olarak Google Drive'ı çevrimdışı olarak kullanabiliyorsunuz.
PDF Olarak Kaydedin
Firefox, Safari ve Chrome'da Yazdır seçeneğini kullandıktan sonra PDF Olarak Kaydet seçeneğini kullanarak sayfaları PDF olarak kaydedebilirsiniz. Print Edit (Firefox içine) ve Print Friendly & PDF (Chrome için) eklentileri ise web sayfalarını temizleyip PDF olarak kaydetmenize izin veriyor.
Zeynel A. Öztürk
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