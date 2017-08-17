Web Tarayıcınızda Oynayabileceğiniz 7 HTML5 Oyunu
Web tarayıcınızda can sıkıntınızı geçirecek 7 ücretsiz HTML5 oyununu bir araya getirdik!
İş yerinde yemek arasında bilgisayarınızın başında kalmak yerine dışarı çıkıp biraz temiz hava almanızı öneriyoruz. Ancak zamanınız kısıtlıysa veya PC'nizi herhangi bir nedenle bırakamıyorsanız, aşağıdaki HTML5 oyunlarıyla dakikalarınızı geçirebilirsiniz. İşin güzel yanı, bu oyunların hiçbirinin Flash'a ihtiyaç duymaması!
1. Smart Bubbles
Oktan yardım alarak hedef alın ve topu fırlatın. Bakalım en yüksek kaç puan alabileceksiniz?
2. Fruita Crush
Fruita Crush'ta meyveleri sürükleyerek üç veya daha fazla aynı meyveyi birbirine bağlamaya çalışıyorsunuz. Her 100 seviye farklı bir göreve ve hamle sayısına sahip. Üçten fazla meyveyi eşleştirmeniz halinde patlayıcı gibi özel öğeler kazanacaksınız.
3. Jewelish
Eşleştirme oyunlarında meyveleri değil parlak taşları tercih ediyorsanız, Jewelish tam size göre. Fruita Crush'ta olduğu gibi üçten fazla taşı birleştirdiğinizde sütunları ve sıraları temizlemenizi sağlayacak özel taşlar kazanacaksınız.
4. Jungle Run
Sınırsız koşma oyunlarının tutkunuysanız, Jungle Run ile zıplama yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz. Bakalım 30 zorlu seviyeyi geçebilecek misiniz?
5. Pool Billiard
Bilardo salonuna gidemiyorsanız, web tarayıcınızda Pool Billiard oynayabilirsiniz. Siyah topu deliğe düşürmeden tüm renkli topları deliğe sokmaya çalışın. Topları üzerindeki numaralara göre sırayla isabet ettirirseniz ek puan kazanacaksınız, ancak bunun pek kolay olmadığını söyleyelim.
6. Sports Mahjong
Sports Mahjong, klasik kart oyununu spor temasıyla bir araya getiriyor. Oyunda her zamanki gibi boştaki kartları eşleştirmeye çalışıyorsunuz. Canlı bir müzik eşliğinde oynadığınız oyunda takılırsanız, ipucu alabiliyorsunuz.
7. Time Connect
Time Connect'te kısıtlı olan taşları birbiriyle bağlamanız gerekiyor. Aralarındaki yol açık olan iki taşı, aralarında 90 derecelik açıyı geçmeyecek şekilde eşleştirmeniz isteniyor. Hedefiniz, masayı temizleyip mümkün olduğunca yüksek puanla bir sonraki oyuna geçmek. Sıkışıp kalmaktan korkmayın, gerektiğinde oyun size yardımcı oluyor.
Zeynel A. Öztürk
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