Western Digital'den En Büyük HDD Geldi!

Western Digital en yüksek kapasiteli sabit diski üretti. Peki, yeni HDD ne zaman satışa çıkacak?

Western Digital'den en büyük HDD geldi!

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Western Digital'den En Büyük HDD Geldi!

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