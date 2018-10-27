Western Digital'den En Büyük HDD Geldi!
Western Digital en yüksek kapasiteli sabit diski üretti. Peki, yeni HDD ne zaman satışa çıkacak?
Depolama çözümlerinde kuşkusuz yüksek hız kadar geniş kapasite de önemli bir detay. Özellikle veri merkezlerinde geniş kapasiteli disklere olan ilgi pek tabii oldukça fazla. Bu noktada da depolama birimi üreticileri farklı çözümler geliştiriyorlar. Western Digital de bunlardan biri ve tanıttığı yeni ürünle gerçekten de bu geniş depolama alanını bir süre kadar karşılayacak gibi görünüyor.
Western Digital'in veri merkezleri için sunucu rafı başına daha fazla depolama alanı sağlamak amacıyla geliştirdiği yeni diski, şu ana kadar görülmüş en yüksek kapasiteli sürücü oluyor. Yeni disk tam 15 TB kapasitesinde veriyi depolayabiliyor. Cihazın adı ise Ultrastar DC HC620.
Western Digital'in yeni Ultrastar DC HC620 diski sunduğu 15 TB'lık geniş kapasitesi ile çıtayı yükseğe yerleştirmiş durumda. Bakalım buna Seagate tarafından ne gibi bir cevap gelecek. Ancak Western Digital yine karşı atağı beklemeyip, kendi rekorunu kendi kırmak isteyebilir. Zira Western Digital geçtiğimiz sene de 14 TB'lık diskini tanıtmıştı. Bu anlamda iş Seagate'e veya diğer markalara kalmayabilir.
Elbette işin yarış kısmı bir yana, Western Digital'in bu hamlesiyle beraber veri mekezlerinin raf başına daha fazla sunucu depolama alanı sağlayabilecek olması sevindirici. Bu hem kapasite / maliyet oranına hem de disk sayısı / enerji oranına yansıyacak ve her iki koşulda da şirketlerin kazançlı olmasını sağlayacak.
Ercan Uğurlu
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