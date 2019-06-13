Western Digital'in Yeni HDD'sine Dünyalar Sığacak!
Western Digital, yeni tanıttığı ve 2020'de satışa sunulacağını açıkladığı yeni hard diskiyle kapasite çıtasını biraz daha yukarı taşıyor!
- Levent Öztürk
Western Digital, önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığı dünyanın ilk 20TB hard disk sürücülerini tanıttı. Yapılan basın açıklamasında Western Digital CTO'su Martin Fink, sürücünün dokuz disk plakaya sahip olacağını belirtti ve bunun anlamı da her plakanın en az 2.22TB kapasiteye sahip olacağı oluyor. Doğrulanan bir diğer özellik ise, 20TB sürücülerin SMR (Shingled Magnetic Recording) teknolojisi ile çalışacakları.
Seagate geçtiğimiz sene yaptığı bir duyuruda 2019 yılının sonuna kadar bir 20TB sürücü sunacağını söylemişti ancak henüz çalışan bir ürün göstermiş değil. WD'nin sürücüsünün bir prototipinin ise bu hafta gösterilmesi bekleniyor.
2TB plakalar yeni değiller; TDK, 2012 yılında bunların ilkini göstermişti ancak helyum kullanımı olmadan dokuz tanesinin bir araya yerleştirilmiş olması asıl ilgi çekici kısım.
Geçtiğimiz hafta WD'nin en büyük rakiplerinden Seagate, 600 doların hemen altında bir fiyat ile 16TB Iron Wolf hard disk sürücünün piyasaya sürüleceğini duyurdu ve ilginç bir şekilde bu ürün veri merkezleri ve kurumlar için değil, tüketiciler için sunulmaktaydı.
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