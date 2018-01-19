WhatsApp Business Yayınlandı!
WhatsApp'ın küçük işletmeleri WhatsApp üzerinden kullanıcılara ulaştıracak yeni uygulaması yayınlandı!
WhatsApp Business, Facebook tarafından ücretsiz bir uygulama olarak indirmeye sunuldu. Yeni uygulama, şirketlerin potansiyel müşterilere ulaşmasını kolaylaştırıyor.
Küçük şirket sahipleri için geliştirilen uygulama, WhatsApp için bir şirket profili oluşturup, şirketin amacını göstermenize izin veriyor. Şirket için bir eposta adresi ve web sitesi URL'si de ekleyebiliyorsunuz.
Uygulama içerisinde zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak bazı araçlar bulunuyor. Hızlı cevaplar sayesinde sık sorulan sorulara cevap verebiliyor, karşılama mesajlarını önceden programlayabiliyorsunuz. Mesajlarınızın okunma istatistiklerini görmeniz de mümkün.
WhatsApp Business, normal kullanıcılara şirket hesabı olarak görünüyor. Firma bu hesaplara yakın bir gelecekte "onaylı hesap" özelliğini getirmeyi planlıyor. Kullanıcılar, diğer kullanıcıları engelleyebildikleri gibi şirketleri de engelleyip, spam olarak raporlayabiliyorlar.
WhatsApp Business, Google Play'de Endonezya, İtalya, Meksika, İngiltere ve ABD için indirmeye sunulmuş durumda. Uygulama, Türkiye ve diğer ülkelere önümüzdeki haftalarda açılacak.
Zeynel A. Öztürk
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