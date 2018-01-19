WhatsApp Business Yayınlandı!

WhatsApp'ın küçük işletmeleri WhatsApp üzerinden kullanıcılara ulaştıracak yeni uygulaması yayınlandı!

WhatsApp Business Yayınlandı!

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