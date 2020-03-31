WhatsApp'a Büyük Yenilik: Çoklu Cihaz Desteği Gelebilir

WhatsApp'ın yeni beta sürümünde bir isim değişikliği ve birden fazla cihaz desteğine dair heyecan verici ipuçları ortaya çıktı.

WhatsApp'a Çoklu Cihaz Desteği Gelebilir

WhatsApp'ın beta sürümüne bakarak gelecekteki işlevler hakkında fikir edinmeniz mümkün. Yeni yayınlanan WhatsApp Beta v2.20.110'daki bir ipucu, çoklu cihaz desteğinin yolda olduğunu söylüyor.

WABetaInfo'ya göre güncelleme, kendi kendine yok olan mesajların adını bir kez daha değiştirdi. Daha önce Kaybolan Mesajlar ve Silinen Mesajlar olarak anılan işlevin son adı, "Expiring Messages" yani "Süresi Dolan Mesajlar" oldu. İşlevi sadece adı değişmedi, mesajların ne kadar hayatta kalacağına dair seçenekler de değişti. Yeni seçenekler, bir gün, bir hafta ve bir ay arasında seçim yapmanıza izin veriyor.

Çoklu cihaz desteği ise şu an daha ilginç görünüyor. En son beta sürümünde bu işleve ait işaretler bulunsa da, işlev henüz etkin değil ve test edilemiyor. İşlev hazır olduğunda WhatsApp'ı hem telefonunuzda, hem de tabletinizde kullanmanız mümkün olabilir.

Çoklu cihaz desteği, WhatsApp'ın rakibi Telegram'da uzun süredir var. Dolayısıyla WhatsApp bu alanda geriden geliyor, ancak işlevi sunduğunda kullanıcılarını memnun edeceği kesin.

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