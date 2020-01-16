WhatsApp Desteği Bitti, Şimdi Ne Yapmalı?

Windows 10 Mobile'ın WhatsApp desteğini çekmesiyle popüler uygulama, bu cihazlarda çalışmaz hale geldi.
WhatsApp'ın ilk planı, Windows 10 Mobile desteğini 31 Aralık 2019'da bitirmekti ancak daha sonra desteği 14 Ocak'a kadar uzattı. Şimdi bu tarih de geride kaldığından Windows 10 Mobile kullanıcıları, artık WhatsApp'ı kullanamıyor.
Sorunu aşmanın bir yolu, yeni bir telefon almak. Ancak eski telefonunuzu kullanmaya devam etmek istiyorsanız, WhatsApp masaüstü uygulamasını indirebilirsiniz. Dilerseniz masaüstü web tarayıcısında WhatsApp Web'i de kullanabilirsiniz, ancak bunun için bir arkadaşınızın telefonunu alıp, sitede görünen QR kodunu taratmanız gerekecek. WhatsApp Web'in mobil tarayıcılarda çalışmadığını hatırlatalım.
Telefonunuzda üçüncü parti uygulamalarla WhatsApp'a oturum açmaya çalışmayı denemenizi önermiyoruz. Bu, konuşmalarınızın başkalarının eline geçmesine yol açabilir.
Windows 10 Mobile, WhatsApp desteğinin kaybeden tek işletim sistemi değil. iOS 7 ve öncesi, Android 2.3.7 ve önceki sürümler, 1 Şubat'tan itibaren WhatsApp desteğinden mahrum kalacaklar.
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