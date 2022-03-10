WhatsApp'a Geç Kalmış Bir Özellik: Artık Anket Oluşturmak Mümkün Olacak

Rakiplerinin bir süredir sahip olduğu anket oluşturma özelliği, nihayet WhatsApp'a da geliyor!

  • Levent Öztürk
WhatsApp'a Geç Kalmış Bir Özellik: Anketler...
Pixabay

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