WhatsApp'a Geç Kalmış Bir Özellik: Artık Anket Oluşturmak Mümkün Olacak

WhatsApp'taki grup sohbetleri, uzaktaki aile üyeleriyle iletişimde kalmanın yollarını vermekten, dünyadaki kulüplerdeki ve gruplardaki insanların birbirleriyle kolayca iletişim kurmalarına yardımcı olmaya kadar pek çok farklı amaçla kullanılıyor. Sohbet etme, fotoğraf gönderme, görüntülü görüşme yapma gibi özellikler harika olsa da, şu ana kadar uygulamada anket oluşturma yeteneği bulunmuyordu.
Ancak bu durum değişecek gibi gözüküyor. Sizin ve arkadaşlarınızın hangi restorana gitmesi gerektiğini görmenin kolay bir yolunu, şirket logonuz için hangi tasarımın en iyi olduğuna oy vermenin bir yolunu veya sayısız başka ortak karar yolu arıyorsanız, WhatsApp'taki grup sohbetleri, uzun süredir eksik olan oylama seçeneğini kazanacaklar gibi görünüyor.
Şu ana kadar güvenilir sızıntılar veren WABetaInfo tarafından WhatsApp uygulamasının iOS sürümünde tespit edildiği üzere, bir grup sohbetinin üyesine soru sormak için kullanılabilecek basit bir anket oluşturma arayüzünün ipuçları görülebiliyor. Şu anda anketlerin nasıl görüneceği veya ne kadar özelleştirilebilir olacağı tam olarak belli değil, ancak uçtan uca şifreleneceklerini biliyoruz.
Anketlerin yaklaşması ne kadar hoş karşılansa da, rakip mesajlaşma uygulamalarının bir süredir bu hizmeti sunuyor oldukları gerçek. Tabii ki bu durum özelliğin kullanışlılığını hiçbir şekilde azaltmıyor. Popülerliğini kanıtlayacağı kesin ve nihayet kullanıma sunulduğunda yoğun biçimde kullanılacak bir özellik olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Anket seçeneği şu anda yalnızca iOS için WhatsApp uygulamasının beta sürümünde görünürken, aynı seçeneğin Android'e de sunulmaması şaşırtıcı olur. Yine de WhatsApp'ın geçmişte iOS ve Android kullanıcılarına aynı seçenekleri farklı zamanlarda sunduğunu unutmamakta fayda var.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın