WhatsApp Gibi Uygulamaların "Yok Olan Mesajları" Krize Yol Açtı

Vatandaşlar, WhatsApp ve Signal gibi uygulamalarda politikacıların gönderdiği, belli bir süre sonra kendini yok eden mesajların İngiltere yasalarına göre mesaj arşivleme zorunluluğuna karşı tehdit oluşturduğunu iddia ediyor.