WhatsApp Gibi Uygulamaların "Yok Olan Mesajları" Krize Yol Açtı

The Guardian'da yer alan bir rapora göre Foxglove hukuk firması ve kar amacı gütmeyen ve vatandaşların haklarını savunmaya odaklanan The Citizens kuruluşu, İngiltere'deki siyasetçiler tarafından yaygın olarak kullanılan WhatsApp ve Signal gibi platformlarda kaybolan mesajlar konusunda hükümeti göreve çağırıyor. Bu mesajların şeffaflığa ve İngiltere yasalarında gerekli olan mesajların arşivlenmesine yönelik bir tehdit olduğunu iddia ediyorlar.
"Kaybolan mesaj platformlarında devlet işlerini yürütmek uygun değildir. Temel nokta, mahremiyetin vatandaş için, şeffaflığın hükümet için olması. Bu hükümet hepimiz ve bizler hakkında gittikçe daha fazla veri topluyor, ancak biz onlar hakkında gittikçe daha az bilgiye sahip oluyoruz. Bu, demokratik anlaşmayı tam tersine çeviriyor."
1958'de İngiltere'de belgelerin arşivlenmesini zorunlu kılan bir yasa çıkarılmıştı. Guardian'a göre yasa, e-postalar gibi dijital formatlar için de geçerli. Kullanımı kolay, kendi kendini imha eden mesajların getirilmesi, politikacıların bu mevzuatı bir kenara bırakmasının daha kolay hale gelmesi anlamına geliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın