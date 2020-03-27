WhatsApp Gold, "Geri Döndü"

Ünlüler tarafından kullanıldığı izlenimini veren ve kendisini daha üstün bir sürüm gibi tanıtan "WhatsApp Gold", Corona virüsüyle ilgili (haklı) endişelerden de güç alarak, yeni şekliyle yeniden ortaya çıktı. Sahtekarlık, yeni işlevler kazanacağınızı söyleyerek sizi zararlı bir yazılım indirmeye ikna etmeye çalışıyor.
WhatsApp'ın sahibi Facebook, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada hizmetlerine olan talebi karşılamakta zorlandığını söylemişti. Firma, Messenger ve WhatsApp gibi sesli ve videolu arama hizmetlerindeki trafiğin iki katından fazlaya çıktığını söylüyor. Saldırganlar bu nedenle popüler platformları gözlerine kestirmiş durumdalar. Bu nedenle "WhatsApp Gold" gibi uygulamaların gerçekte olmadığını, gerçek WhatsApp'ın resmi uygulama mağazalarından indirilebildiğini unutmayın.
Şu sıralar WhatsApp'ta dolaşan bir başka sahtekarlık ise "Martinelli" adlı bir videodan bahsediyor ve bu videoyu izlerseniz, telefonun hasar göreceğini söylüyor. Böyle bir video gerçekte olmadığı gibi, WhatsApp içerisinde video izlemek telefonlara zararlı yüklenmesine neden olmuyor. Çoğu güvenlik sorunu, dış bağlantıları açtığınızda ortaya çıkıyor.
WhatsApp, bu tür sahtekarlıklara karşı geçtiğimiz günlerde bir doğruluk testi aracını test etmeye başlamıştı. İşlev, size yönlendirilen mesajları Google'da aratmanızı ve doğruluğunu incelemenizi sağlıyor. Bu işlevin herkese açılmasıyla sahtekarlık içeren mesajların yayılmasının durmasını umuyoruz.
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