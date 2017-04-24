WhatsApp ile Kendinize Mesaj Gönderin, Not Alın!

WhatsApp'ı kişisel not alma ve dosya depolama hizmeti gibi kullanmak, bu küçük numarayla mümkün!

WhatsApp ile Kendinize Mesaj Gönderin, Not Alın!

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