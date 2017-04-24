WhatsApp ile Kendinize Mesaj Gönderin, Not Alın!
WhatsApp'ı kişisel not alma ve dosya depolama hizmeti gibi kullanmak, bu küçük numarayla mümkün!
Farklı platformlardaki telefonlardan PC'lere birçok cihazda kullanılabilen WhatsApp, en popüler mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi. Uygulamanın hızlı yapısı ve şifreleme gibi güvenlik özellikleri, onu neredeyse vazgeçilmez kılıyor. Peki WhatsApp'ı birazcık kandırarak not almak, kendinize not ve dosya göndermek için kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?
iMessage ve diğer uygulamaların aksine WhatsApp'ta kendi kendinize mesaj göndermeniz mümkün. Tek yapmanız gereken, içinde sizden başkasının olmadığı bir grup oluşturmak.
Bunun için WhatsApp uygulamasını telefonunuzda açın ve Sohbetler sekmesinde sağ üstteki üç nokta simgesine dokunun. Şimdi "Yeni Grup" seçeneğine dokunun. Grup oluşturmak için birini eklemeniz gerekiyor, bunun için bir kişiyi seçip sonraki adıma geçin.
Sonraki pencerede grup için bir isim verebileceksiniz. Oluştur düğmesine basın. Şimdi gruba giderek üstten grubun adına dokunun. Katılımcılar listesinde aşağı doğru kaydırın ve eklediğiniz kişiyi gruptan kaldırın.
Artık kendi kendinize dosya, not, fotoğraf, link ve fazlasını gönderebileceğiniz, özel bir grubunuz var. WhatApp'ın web sürümünü veya masaüstü sürümünü kullanarak kendinize not ve fazlasını gönderebilir, sesli kayıt özelliğiyle kendiniz için hatırlatmalar oluşturabilirsiniz. En iyisi ise, tüm bunların şifrelenerek gönderiliyor olması.
Elbette bu yöntemin bazı dezavantajları var. Örneğin notlarınızı organize edemeyeceksiniz; bu yüzden yöntemi sadece hızla not almak istediğinizde, fikirlerinizi çabucak kaydetmek istediğinizde faydalı bulacağınızı düşünüyoruz. Daha organize ve ciddi bir araç arıyorsanız, OneNote veya Google Keep'i deneyebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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