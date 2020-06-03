WhatsApp Kullananları Tehdit Eden Bu Yeni Sahtekarlığa Dikkat Edin!

WhatsApp'ta arkadaşınızdan veya WhatsApp'ın kendisinden geliyor gibi görünen şüpheli mesajlara artık daha fazla dikkat etmeniz gerekecek. Aksi halde bu işin sonu, hesabınızın ele geçmesiyle sonuçlanabilir.