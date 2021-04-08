WhatsApp Sohbetleri, Nihayet iOS ve Android Arasında Taşınabilecek

Android'den iOS'a ya da iOS'tan Android'e geçerken WhatsApp sohbetlerini transfer etmek kullanıcılar için en büyük sorunlardan biriydi. Ama şimdi WhatsApp, sohbetleri iOS ve Android arasında kolaylıkla transfer etmek için düğmeye basmış gibi görünüyor.

WhatsApp sohbetleri nihayat taşınabilecek

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Daha İyi İnternet İçin 6 Yol

Enerjisi bitmeyen tellefon: realme C15

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 8 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı teknolojik ürünler
BİM 9 Nisan aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken teknolojik ürünler
Yıldız işareti nasıl yapılır? (*) Bilgisayar klavyesinde yıldız işareti
Yüzde işareti nasıl yapılır? (%) Bilgisayar klavyesinde yüzde işareti yapılışı

Günün En çok Okunanları
Yerli Mobil Oyun Şirketi Oyuncuları Teşvik Edecek Kripto Para Üretti
The Walking Dead final sezonu ne zaman? Tarih belli oldu!
Japon Teknoloji Devi Toshiba Satılıyor mu? Gelen Haberler Böyle Söylüyor...
Netflix, Jupiter'in Mirası dizisinden ilk fragmanı paylaştı!
Çok Konuşulan Robot Sophia'nın Çizdiği Dijital Resim, Rekor Fiyata Satıldı

 

 