WhatsApp Sohbetleri, Nihayet iOS ve Android Arasında Taşınabilecek

Android'den iOS'a ya da iOS'tan Android'e geçerken WhatsApp sohbetlerini transfer etmek kullanıcılar için en büyük sorunlardan biriydi. Ama şimdi WhatsApp, sohbetleri iOS ve Android arasında kolaylıkla transfer etmek için düğmeye basmış gibi görünüyor.