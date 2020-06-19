Whatsapp son görülme ve çevrimiçi özelliğini kapattı mı?

Whatsapp son görülme, yazıyor ve çevrimiçi özelliğini kapattı mı? sorusu bugün en çok merak edilenler arasında....
WhatsApp'la ilgili son görülme, çevrimiçi ve yazıyor özelliklerinin görünmediğine dair Türkiye de dahil pek çok ülkede kullanıcılardan mesaj yağıyor. Kullanıcılar popüler anında mesajlaşma uygulamasında son çevrimiçi görülme saatinin görüntülenmediğinden şikâyet ediyor. Down Detector servisinden alınan bilgilere göre, bugün çok sayıda kullanıcı WhatsApp'ın çalışmadığını bildirdi. Bu şikayetlerin yüzde 73'ünde kullanıcılar WhatsApp'ta son görülme tarihini göremediklerinden yakınıyor, yüzde 24'ü ise servise bağlanamadığını bildiriyor.
Down Detector'dan gelen bilgilere göre problem İngiltere, Avrupa ve ABD'deki kullanıcıları etkiliyor. WhatsApp kullanıcıları Twitter'da gizlilik ayarlarında son görülme zamanını değiştiremediklerinden yakınıyorlar.
Bir kullanıcının tweet'ine göre "WhatsApp'taki son görülme ayarı kapandı ve tekrar açılmıyor." Twitter'da TT olan hashtag'daki mesajlarda kullanıcılar görüştükleri kişilerin çevrimiçi olup olmadıklarını, "yazıyor..." ibaresinin çıkmadığından şikâyet ediyor. Söz konusu probleme rağmen iletişim hala sürüyor. WhatsApp bu konuda bir açıklama yapmadı, problemin düzeltilip düzeltilmeyeceği bilinmiyor.
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