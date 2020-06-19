Whatsapp son görülme ve çevrimiçi özelliğini kapattı mı?

Kullanıcılar WhatsApp'taki büyük değişiklikten şikâyet ediyor! Whatsapp son görülme, yazıyor ve çevrimiçi özelliğini kapattı mı? Yoksa yaşanan durum hatadan mı kaynaklanıyor?