WhatsApp'a "Tatil Modu" Geliyor. Pek iWhatsApp tatil Modu Nedir?

Facebook, WhatsApp'ın yeni özelliklerini test etmeye devam ediyor. Uygulamanın en son beta sürümü, arşivlenmiş sohbetlerle ilgili, tatil Modu olarak adlandırılan yeni bir gelişme olduğunu gösteriyor.

WhatsApp'a "Tatil Modu" Geliyor

Geçmişte WhatsApp, daha önce "Arşivlenmiş Sohbetleri Yoksay" olarak bilinen yeni bir özellik getireceğini söylemişti. Bir süre ortadan kaybolan bu özellik şimdi kılık değiştirmiş olarak tekrar karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Arşivlenmiş Sohbetleri Yoksay (Ignore Archived Chats) seçeneği WhatsApp'ın beta sürümünde tekrar göründü. Artık adı "Tatil Modu" (Vacation Mode).  İlk başta e-posta sistemlerinden alışık olduğumuz "ofis dışındayım" uyarısına benzeyen bu yeni özellik, gerçekte biraz farklı çalışıyor.

Adı değişmiş olmasına rağmen ilk zamanlarda belirtilen şekilde çalıştığı görülüyor. Tatil modunda, arşivlenmiş sohbetler yanıtlasanız bile ana sohbet ekranına çıkmıyor, arşiv modunda kalmaya devam ediyor. Tatil modu ile ilgili referanslar WhatsApp beta for Android 2.20.199.8 sürümünde görülüyor, ancak şu anda aktif değil. WABetaInfo sitesinden alınan bilgilere göre, bu yeni özellik yeni bir özellik olarak değil, sohbet arşivlemenin yeni bir türü olarak değerlendirilmeli.

Çoğu kullanıcı, tatil modunun tatildeyken WhatsApp mesajları ile rahatsız edilmemek için kullanılacağını düşünüyordu, aslında bir bakıma da öyle çalışıyor. Gerçekte, bu yeni mod sohbetleri arşivleyip yeni yanıtlar geldiğinde ekrana düşüp kullanıcıyı rahatsız etmemesi için düşünülmüş. Bu moda alınan mesajlar alınmaya ve sıralanmaya devam ediyor, istenildiğinde okunabiliyor da.  Ancak kullanıcıyı rahatsız etmiyor. 

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