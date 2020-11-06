WhatsApp'a "Tatil Modu" Geliyor. Pek iWhatsApp tatil Modu Nedir?

Facebook, WhatsApp'ın yeni özelliklerini test etmeye devam ediyor. Uygulamanın en son beta sürümü, arşivlenmiş sohbetlerle ilgili, tatil Modu olarak adlandırılan yeni bir gelişme olduğunu gösteriyor.