WhatsApp Telekonferans Nasıl Yapılır? Açıkladık...

Korona virüsü salgını nedeniyle videolu arama uygulamaları, ciddi bir yükseliş yaşıyor. Videolu sohbet işlevi sunan WhatsApp da doğal olarak yükselen uygulamalar arasında. WhatsApp'ın sahibi olan Facebook'un dört kişi kısıtlamasını sekize çıkarmasıyla uygulama, videolu toplantılar için daha da ilgi çekici bir hale geldi.
Sekiz kişilik kısıtlama, 12'ye kadar katılımcıyı destekleyen Google Duo ve Messenger'ın gerisinde. Yine de sekiz kişilik sohbet, sıradan bir kullanıcı için fazlasıyla yeterli olacaktır. Peki WhatsApp'ta videolu grup sohbeti nasıl yapılır? İşte izlemeniz gereken adımlar.
Öncelikle kendiniz dahil tüm katılımcıların WhatsApp'ı App Store'dan veya Google Play Store'dan en son sürüme güncellediğinize emin olun.
1. WhatsApp'ı açın ve Aramalar sekmesine gidin, ardından sağ alt köşede bulunan arama düğmesine basın.
2. Kişi listeniz açılacak. Kişilerin de üstünde bulunan Yeni grup araması üzerine dokunmanız gerekiyor.
3. Şimdi videolu veya sesli sohbete katılacak kişileri seçin. En fazla yedi kişi ekleyebilirsiniz.
4. Videolu veya sesli sohbeti başlatmak için ilgili düğmeye basın.
Katılımcılar arasında WhatsApp'ın eski, sekiz kişilik sohbeti desteklemeyen bir sürümünü kullananlar varsa, bununla ilgili bir uyarı alacaksınız.
WhatsApp ile grup sohbeti yapmanın iyi bir yanı, devam eden görüşmelere kişi ekleyebilmeniz. Bunun için videolu sohbet sırasında sağ üst köşedeki düğmeye dokunmanız ve kişiyi seçmeniz yeterli.
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