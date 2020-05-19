WhatsApp Web'de Koyu Mod Nasıl Açılır? Açıkladık...

WhatsApp Web'in henüz tamamlanmayan "koyu mod" işlevini şimdiden kullanmak ister misiniz? İşte WhatsApp Web'de koyu mod kullanmanın basit yolu.

WhatsApp Web'de Geçici Koyu Mod Çözümü

2015'e kadar sadece mobil cihazlar üzerinden hizmet veren WhatsApp, kendi web sitesini kurarak web tarayıcısı üzerinden de mesaj yazmanıza izin vermeye başlamıştı. Zaman içerisinde geliştirilen web arayüzü, şu an telefondakine benziyor. Ancak bir eksiği var: Koyu mod.

Karanlık modu seviyorsanız, WhatsApp Web'e resmi destek gelene kadar beklemeniz gerekecek. Ancak geçici bir çözüm olarak şu adımları izleyebilir, WhatsApp Web'de koyu modu etkin hale getirebilirsiniz:

1. web.whatsapp.com adresine gidin ve sohbet dışında boş bir yere sağ tıklayın. Açılan menüden "İncele" seçeneğine tıklayın.

2. Ctrl + F'ye basın ve body class="web" dizisini arayın.

3. "web" üzerine çift tıklayın ve yanına "dark" sözcüğünü ekleyin. Yani düzenlediğiniz dizinin son hali, body class="web dark" olacak.

4. Enter'a bastığınızda WhatsApp Web'in koyu hale geldiğini göreceksiniz.

Geliştirici konsolunu sayfanın (pencerenin değil, sayfanın) sağ üstündeki "X" simgesine tıklayarak veya Ctrl + Shift + I tuş birleşimini kullanarak kapatabilirsiniz.

Bunun geçici bir çözüm olduğunu hatırlatalım; tarayıcınızı kapatıp açtığınızda veya sayfayı yenilerseniz her şey eski haline geri dönecek.

HTML ve CSS ile aranız iyi değilse ve yukarıdaki adımların tam olarak ne yaptığını merak ediyorsanız, şöyle özetleyebiliriz: WhatsApp'ın kısmen tamamladığı ancak henüz etkinleştirmediği koyu modu, bir CSS sınıfı ekleyerek etkinleştiriyorsunuz.

Koyu modun WhatsApp Web'e tam olarak ne zaman geleceği bilinmiyor. Şimdilik WhatsApp Web'i her açtığınızda bu adımları uygulayabilir veya koyu mod işlevini bu sene sunmaya başlayan masaüstü uygulamasını indirebilirsiniz.

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