WhatsApp'ın "Kaybolan Mesajlar" Özelliği Hayal Kırıklığı Olabilir

WhatsApp'ın yeni güncellemesi ile ekleyeceği "kaybolan, süreli mesajlar" özelliği, uzun süredir bekleniyordu. Ancak beklentileri pek de karşılayacak gibi görünmüyor.